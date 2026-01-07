移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民開始積極申請美國公民。對不少中老年華人而言，這不只是個人選擇，更與子女移民、醫療福利及身分安全息息相關。

居住在法拉盛的一名60歲華人王女士表示，她來美國已15年，持綠卡多年，目前正為35歲的女兒申請親屬移民。在中國的女兒多年來與男友交往，卻一直未結婚，「就是怕影響移民申請，讓排期更複雜」。隨著年紀漸長，女兒也開始考慮生育問題，時間壓力愈來愈大。

「照現在的進度，明年、最晚後年應該可以輪到，但我最怕的是自己身分出問題，萬一連累到她，之前等的時間就白費了，」她說。

為了讓女兒的申請更穩定，也讓整個家庭更安心，王女士決定申請入籍。然而，對她而言，最大的難關在於語言。「我根本就不會英語，真的很吃力，」她說，近半年幾乎每天背單字、學句型，「有時真的很想放棄，但想到女兒，只能硬撐下去。」

她也提到，身邊不少華人流傳「公民考試變難」的說法，讓她壓力更大。「大家都說主要是語言，還有美國歷史，我以前對這些完全不懂。」

在補習英語時，王女士曾遇到一名80多歲的華裔老婦人，對方符合年齡與居留年限條件，可使用中文翻譯應試，但仍未能通過考試。「她年紀那麼大，又有很多慢性病，還是沒過，真的讓人很擔心。」，這位老婦人最憂心的，其實是未來白卡與老年福利保障問題，「她和我說，如果能成為公民，會比較保險。」

對此，紐約精英聯合律師樓的工作人員隋先生表示，從實務觀察來看，近來確實有愈來愈多華人綠卡持有人積極申請入籍。隋先生說，不少人擔心綠卡可能因過往問題被重新審查，甚至被吊銷。「特別是近期政府加強打擊紅藍卡詐騙、護理詐領補助等案件，有些人即使自己沒有直接問題，但只要牽涉其中，都會非常緊張。」在這樣的氛圍下，許多綠卡持有人選擇「先考公民」，希望讓身分更穩定。

隋先生也表示，近年入籍面談中，移民官對申請人過往移民紀錄的審查趨嚴，特別是曾涉及政治庇護或資料爭議的案件,「有些人是在申請公民後，反而被追查出早年材料問題，甚至被要求出庭。」他提醒，有相關疑慮者應事先諮詢專業律師，評估風險。

