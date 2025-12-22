移民政策收緊 蘋果、Google通知H-1B員工別出境

LAist報導，根據NPR審閱的科技公司內部備忘錄，蘋果（Apple）與Google近期已向部分持工作簽證的美國員工示警，建議避免出國旅行，以免面臨無法順利返回美國的風險。相關警告正值川普政府加強對簽證申請者審查之際。

報導指出，美國多地領事館與大使館近期出現簽證預約嚴重延誤，有些案件等待時間長達數月。延誤主因之一是國土安全部實施新規，要求簽證申請者接受長達五年的社群媒體紀錄審查。此舉已引發言論自由與隱私權倡議者批評。

對高度仰賴外籍高技能勞工的科技公司而言，審查趨嚴與行政延宕帶來實質風險。蘋果與Google合計僱用超過30萬名員工，其中相當比例持H-1B等工作簽證。相關律師事務所因此建議員工，若非必要，應暫緩國際旅行。

與Google合作的移民律師事務所Berry Appleman & Leiden在致員工信函中指出：「我們建議此時避免國際旅行，因為您可能面臨在美國境外停留時間延長的風險。」

與蘋果合作的Fragomen律師事務所亦發出類似提醒。備忘錄指出，鑑於近期政策更新以及返美時可能出現難以預測的延誤，強烈建議尚未取得有效H-1B簽證章的員工暫勿出境；若行程無法延期，則應事前與公司移民部門及律師事務所討論潛在風險。

分析指出，此舉反映川普政府強硬移民政策對美國外籍勞動力的最新影響。今年稍早，白宮宣布，企業須為所有新申請的H-1B簽證支付10萬美元費用。H-1B簽證向來是科技公司招募海外高技能人才的主要管道。

H-1B簽證通常有效期限為三年，持有人須返回母國的大使館或領事館續簽；然而多家媒體報導，在新政策下，原本例行的續簽行程，可能導致申請人滯留海外數月。

華盛頓郵報上周五報導，數百名前往印度續辦H-1B的簽證持有人預約遭延後。美國國務院回應稱，官員需要更多時間，以確保申請者不會對國家安全或公共安全構成威脅。

在Google內部，Alphabet勞工聯盟已呼籲公司為H-1B持有人提供更多保障。Google 軟體工程師、該聯盟領導人庫爾（Parul Koul）指出，在公司裁員情況下，持簽證勞工尤其脆弱，因為一旦失去雇主贊助，合法身分可能立即受到影響。

庫爾表示，隨著川普政府全面加強對H-1B計畫及其他移民勞工的審查，公司對這些員工的支持「變得前所未有地迫切」。

