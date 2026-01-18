移民查緝衝突升溫 五角大廈擬動用1500名空降師部隊赴明州

2026年1月15日，美國聯邦移民執法幹員在明尼蘇達州明尼阿波利斯市對抗示威者。美聯社



美國明尼蘇達州因移民查緝爭議而導致抗議風潮四起之際，《華盛頓郵報》週六（1/17）晚間引述官員透露，五角大廈已下令約1500名現役美軍做好前往明州的準備。

美國國防部官員透露，這些士兵隸屬於駐紮在阿拉斯加的陸軍第11空降師旗下兩個步兵營，專精寒冷氣候作戰。官員表示，陸軍下令部隊進入待命狀態，以防明州暴力事件升級，並將此舉描述為「審慎規劃」。

白宮在聲明中表示，五角大廈「為總統可能或不可能作出的任何決定做好準備」屬常態做法。該消息最早是由美國廣播公司新聞網（ABC News）搶先報導。

去年12月起，美國國土安全部在明尼蘇達州啟動為期數週的突襲行動，查緝非法移民並已逮捕數百人。移民暨海關執法局（ICE）人員在當地開槍擊中兩人，造成美國公民古德（Renee Good）死亡，引發多地出現抗議示威。

美國總統川普（Donald Trump）15日在社群媒體表示，如果明尼蘇達州無法阻止抗議者「攻擊」ICE人員，他將動用《叛亂法》（Insurrection Act），並迅速終結當地正在上演的鬧劇。

但在正常情況下，只有當執法人員無法在社會動盪時期維持治安時，才會動用被視為最後手段的《叛亂法》。川普16日緩和語氣，稱「目前」沒有動用該法的必要，但補充說：「如果真有需要，我會動用。」

明州州長（Tim Walz）及明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）則呼籲抗議者保持和平，前者在週六還計畫動員國民兵支援地方政府，但尚未實際行動。明州官員已起訴川普政府，指控當地執法力量暴增是出於政治動機的違憲行為。

川普下令的其他國內派兵行動亦面臨法律挑戰，結果不一。去年12月，美國最高法院認定川普政府未能提出軍隊在伊利諾州執法的法源依據，川普隨後宣布將終止在洛杉磯、芝加哥及奧勒岡州波特蘭派遣國民兵的行動。

川普還向華盛頓特區派遣逾2600名國民兵，政府官員近期更將這項任務延長至2026年底。儘管該行動同樣面臨法律爭議，但由於華盛頓特區屬於聯邦管轄區，總統在此地調動國民兵的權限更大。

