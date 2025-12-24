移民爭議導致美籍教宗與美國政府走向決裂？

保守派天主教播客主持人傑西·羅梅羅（Jesse Romero）針對教宗良十四世有些特別措辭。

「教宗應該告訴我們如何進天堂，」羅梅羅說，「他沒有權力干涉政府，他必須守住自己的界線。」

身為唐納德·特朗普（Donald Trump）的支持者，他對這位美國出生的教宗和美國主教們批評特朗普大規模遣返政策感到憤怒。

在美國，每五人就有一人自認是天主教徒，教會在美國生活以及政治中扮演重要角色。

像副總統萬斯（JD Vance），以及有影響力的法律活動家萊昂納德·利奧（Leonard Leo）等天主教徒，是特朗普勝選的重要因素。他們也在內閣中居於核心位置，和國務卿盧比奧（Marco Rubio）以及教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）共事。

然而，移民問題已成為教會領導層與政府之間，以及教友內部的分歧焦點。

當樞機主教們在五月舉行教宗選舉時，羅梅羅曾希望選出一位「特朗普風格的教宗」，與總統有相似的觀點。

然而，教宗良十四世卻多次就美國對待移民方式表達擔憂，並在11月呼籲「深入反思」此議題。教宗引用《馬太福音》，並說：「耶穌明確指出，在世界末日，我們將被問到：『你如何接待外來者？』」

一週後，美國天主教主教團（USCCB）罕見地發布「特別聲明」，表達對「影響美國移民的局勢」的關切。

主教們表示，他們對所謂「恐懼與焦慮的氛圍」感到不安，並強調反對「不分青紅皂白的大規模遣返」，祈求「終止去人性化的言論與暴力」。

這是一項重大舉措，主教團12年來首次使用此類公報。教宗也支持該聲明，稱其「非常重要」，並敦促所有天主教徒及「善意人士仔細聆聽」。

芝加哥一直是特朗普政府移民執法的重點地區。 [Getty Images]

與教宗正面交鋒

「我認為雙方關係相當緊張，」福坦莫大學（Fordham University）宗教與文化中心主任大衛·吉布森（David Gibson）說。

吉布森指出，保守派原本希望教宗良十四世能在社會正義與移民議題上和前任教宗方濟各有所不同。

「許多人很憤怒。他們想讓教會閉嘴」，並只專注於墮胎等議題，吉布森說。

白宮邊境事務主管湯姆·霍曼（Tom Homan）本人也是天主教徒，他表示教會「錯了」，並認為其領袖「應該花時間修正天主教會」。10月，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）駁斥這位出生於芝加哥的教宗，否認美國對待移民的方式「不人道」和與「支持生命」信念不符。

吉布森認為，政府的盤算是「美國有足夠多的天主教徒，尤其是支持共和黨和特朗普的白人天主教徒，因此與教宗對抗在政治上最終是有利的。這是一種前所未有的算計。」

根據公共宗教研究所（Public Religion Research Institute）最新研究，近60%的白人天主教徒贊同特朗普處理移民的方式，而西班牙裔的支持率約為30%，他們占美國天主教人口的37%。

美國副總統萬斯一直公開談論其天主教信仰如何影響自己的政治立場。 [Getty Images]

右翼天主教徒在政治領域的影響力日益增強，萬斯就是典型例子。他從其它宗教該宗轉向天主教，聲稱自己的政治理念受信仰塑造。雖然他認為現行政策與教會教義並不衝突，但也表示必須記住非法入境者的人性。

但是，一些天主教徒認為，現狀並非如此。珍妮·拉特恩伯里（Jeanne Rattenbury）是芝加哥聖葛楚德天主教堂的教友，該市一直是特朗普政府移民執法的焦點。

11月，拉特恩伯里參加了在芝加哥布羅德維社區一處移民拘留中心外舉行的「人民彌撒」，共有約2000人參與。這是「靈性與公共領導力聯盟」（CSPL）一系列行動之一。她說，目的是「將聖餐帶給裡面的人，為他們提供牧靈服務，這曾經被允許，但現在不再允許」。

該聯盟現已提起聯邦訴訟，指控其被阻止提供宗教服務。

拉特恩伯里說：「當天主教會，從教宗到主教，都表明移民有權受到尊重、擁有其固有的人性尊嚴時，我為身為天主教徒感到驕傲。」

這種情緒如此強烈，以至於波士頓附近的一座教堂在「耶穌降生」場景中表達立場，指出耶穌曾是難民。

馬薩諸塞州戴德姆的聖蘇珊娜堂將聖嬰耶穌替換成一塊手繪告示牌，上面寫著「ICE（美國移民及海關執法局）到此一遊」。

社區中有人投訴，波士頓總教區下令撤除該展示，稱其具分裂性並違反聖物規範，但該教堂至今未執行。

雖然許多美國天主教徒在墮胎等議題上持保守立場，與教會一致，但他們自認為比白人福音派基督徒更進步，後者在過去三次選舉中壓倒性支持共和黨。相較之下，約三分之一的白人天主教徒始終投票給民主黨。

此外，美國近三分之一的天主教徒出生於其他國家。吉布森說：「這是一個建立在移民基礎上的教會。美國的天主教品牌就是移民教會。」

神職人員表示，他們在伊利諾州一處拘留中心被阻止向移民提供聖餐。 [Getty Images]

「和福音不一致」

華盛頓州雅基馬教區的約瑟夫·泰森主教（Bishop Joseph Tyson）是支持美國天主教主教團特別聲明的216人之一，僅有五位主教投反對票，三位棄權。

「教會看待教區中的移民的方式和現屆政府存在根本分歧，」他說。

「我們看到移民身上有更多正面價值。」

他強調自己並非主張開放邊界，教宗良十四世也曾表明此立場，但反對「不分青紅皂白的遣返」。

「我們看到的遣返並非精準針對罪犯，而是大規模掃蕩。」泰森說。

他估計，在以西班牙裔為主的教區中，約半數家庭有人面臨移民身份問題。許多神父本身也是移民，使教會處境愈加艱難。

泰森指出，他授予聖旨的神職人員中，超過三分之一曾持臨時簽證，後來才獲得綠卡，而在當前環境下，這一過程顯得岌岌可危。

「我有一名在芝加哥的神學校學生，他持有T簽證（非移民身份），但當移民執法局出現時，他擔心自己會被帶走，」他說。

「任何人的文件都可能被撤銷，因此我們的神職人員隨身攜帶證件。」

泰森主教認為，美國現行政策違背天主教教義。

「支持不分青紅皂白遣返的天主教公職人員應深感良心不安，這與《生命福音》不一致。」

然而，對羅梅羅而言，違背教義的是教宗和主教們。他認為《教義問答》（Catechism）中明確指出，移民應遵守所有法律，包括是否能留在該國的規定。

「美國天主教會中有一大批主教持更現代、自由、進步的經文和神學觀。」

羅梅羅說，他會為他們的皈依祈禱。雖然他承認教宗和主教是信仰領袖，但「這不代表他們的個人意見永遠正確。他們也是人。」

「唯一無罪的人是耶穌，他是完美的。其他人，我們必須為彼此祈禱。」