移民特考刪除身高限制 考試院會今通過明年上路

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院院會今(27)日通過相關修法，移民特考刪除身高限制、三等考試新增資訊組、調整各等別應試專業科目、放寬英語檢定採認年限為5年並增加採認培力英檢，預計明年上路。

考試院院會今日通過「公務人員特種考試移民行政人員考試規則」第8條、第11條及第3條附表一、第5條附表二修正草案，刪除該考試身高限制，三等考試新增資訊組，調整二等考試專業科目內涵及範圍，三等及四等考試均減列專業科目數1科；應考資格之英語檢定測驗成績採認年限放寬至5年，並增列培力英語能力檢定測驗(BESTEP)為英檢採認種類，修正自明年移民特考開始適用。

考試院指出，用人機關內政部經通盤檢視工作所需職能，審酌身高非執行勤務之關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，因此刪除該考試體格檢查身高限制。

考試院說明，用人機關考量移民行政業務性質龐雜特殊，近年犯罪型態與手法隨科技發展越趨複雜化及多樣化，為因應實際勤業務及科技犯罪趨勢需要，建議於該考試三等考試移民行政類科下分設組別取才，包括由現行移民行政類科改置之「一般組」及新增「資訊組」，並通盤檢視調整各等別、類科應試專業科目設計及內涵，其中二等考試配合核心職能需要，調整專業科目內涵及範圍，維持列考4科；三等、四等考試經調整後，專業科目數則均減少1科，分別列考4科及3科。

考試院表示，為減輕應考人負擔，二等及三等考試應考資格之英語檢定測驗成績採認年限，由現行報名期間前3年內修正為報名期間前5年內；另英檢測驗種類增列培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

