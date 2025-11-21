移民節「築夢臺灣 港動世界」11/29駁二P2倉庫及淺三廣場熱鬧登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】為慶祝一年一度移民節，內政部移民署與高雄市政府合作，將於114年11月29日星期六上午10點至晚上8點，在駁二藝術特區P2倉庫及淺三廣場，舉辦114年移民節「築夢臺灣 港動世界」多元文化活動，活動內容包羅萬象，從繽紛的歡樂踩街SHOW、異國風情滿點的異國市集，到趣味滿滿的闖關遊戲，將帶給大家一場充滿驚喜與感動的文化盛宴。活動最後更舉辦抽獎活動，想必您絕對不會放過抱走大獎的好機會。

活動當天將由青春洋溢的Wing Stars啦啦隊開場表演揭開序幕，熱力四射的舞動瞬間炒熱現場氣氛！慶祝移民節的同時，活動當天還會舉辦「臺紐互惠使用自動查驗通關系統啟動儀式」，經內政部、外交部與紐西蘭移民局及紐西蘭海關總署共同攜手推動，紐西蘭政府於今年10月13日宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用紐西蘭自動查驗通關系統(eGate)。紐西蘭成為繼美國(需付費申請)、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家，使國人出國更便利、有尊嚴，同時吸引更多國際觀光客來臺，基於平等互惠原則，特於移民節當日實施臺紐的互惠措施。

隨後表演節目由最受矚目的紙風車劇團也帶來《巫頂環遊世界》，讓大家看看在深海裡，來自世界各國的魚群們如何一起實現夢想帶領觀眾穿梭世界各地，體驗文化的奇幻旅程。活動中也將舉行優良新住民及移工表揚典禮，感謝他們在家庭、職場及社會中的付出與貢獻。接著再由印尼、越南、柬埔寨等一連串國家的新住民表演團隊以各國傳統舞蹈與音樂，展現融合臺灣在地文化後的新風貌，傳遞跨文化交流的溫度與能量。最後由「瘋狂搖擺」樂團帶來爵士樂及踢踏舞，迎著高雄夜晚的港風，為高雄市帶來Swing Jazz搖擺時光。

現場還設有特色商品與多國美食攤位，讓民眾欣賞表演之餘，可以到「多元文化互動區」嘗試泰國、菲律賓、越南及印尼等國家的手作小物DIY、魔幻的埃及香料、有趣的越南童玩及體驗穿著異國服飾，彷彿一秒環遊世界！在「美食百老匯」更可以嚐嚐來自日本使用新潟越光米製作的樋口飯糰、來自越南清爽美味的春捲及綜合了酸、甜、辣、鹹風味的泰國青木瓜絲，想到就令人垂涎欲滴!

移民署表示，今年移民節不僅是節日慶典，更是屬於每一位生活在這片土地上的「新臺灣人」的節日，誠摯邀請民眾踴躍參加，一同用歡笑與掌聲，慶祝這個充滿多元、友善與希望的日子。

高雄市政府表示，全國移民節慶祝活動在高雄舉辦，展現中央對高雄推動新住民政策的肯定，也象徵中央與地方攜手推動多元共融、友善城市的決心。高雄新住民人口6萬8千人，每年仍穩定成長，顯示越來越多新住民選擇在高雄落地生根。高雄市政府整合11個局處資源，積極推動新住民友善政策，從生活輔導、醫療、就業、教育、子女教養、安全保護、法令制度、觀念宣導等8大面向，全方位協助新住民在港都安居樂業，也因此113年榮獲內政部新住民業務評核「特優」的肯定。高雄是一座多元包容、充滿機會的城市，新住民的創意與熱情為本市注入豐沛能量，無論是在產業、教育或文化層面，都展現出豐碩成果。誠摯邀請全國的新住民朋友一起來高雄，感受港都的友善與活力，在這個特別的日子，讓我們共同友善移民政策，也為每一位加入臺灣社會的新住民喝采。（圖／記者王雯玲攝）