移民節29日高雄登場！台紐互惠自動通關同步啟動
為慶祝一年一度移民節，移民署與高雄市政府合作，將於29日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三廣場，舉辦114年移民節「築夢台灣 港動世界」多元文化活動。不僅如此，活動當天還會舉辦「台紐互惠使用自動查驗通關系統啟動儀式」，並基於平等互惠原則，特於移民節當日實施互惠措施，開放相同待遇。
高雄市政府表示，高雄新住民人口6萬8000人，每年仍穩定成長，顯示越來越多新住民選擇在高雄落地生根。全國移民節慶祝活動在高雄舉辦，展現中央對高雄推動新住民政策的肯定，也象徵中央與地方攜手推動多元共融、友善城市的決心。
移民署指出，活動現場將設有特色商品與多國美食攤位，讓民眾欣賞表演之餘，可以到「多元文化互動區」嘗試泰國、菲律賓、越南及印尼等國家的手作小物DIY、魔幻的埃及香料、有趣的越南童玩及體驗穿著異國服飾，還有「美食百老匯」更可以嚐嚐來自日本使用新潟越光米製作的樋口飯糰、來自越南清爽美味的春捲及綜合了酸、甜、辣、鹹風味的泰國青木瓜絲。
除此之外，當日還會舉辦「台紐互惠使用自動查驗通關系統啟動儀式」，經內政部、外交部與紐西蘭移民局及紐西蘭海關總署共同攜手推動，紐西蘭政府於今年10月13日宣布開放我國晶片護照旅客出入境時可使用紐西蘭自動查驗通關系統(eGate)。紐西蘭成為繼美國(需付費申請)、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家，讓國人出國更便利，同時吸引更多國際觀光客來台，基於平等互惠原則，特於移民節當日實施台紐的互惠措施，開放相同待遇。
今年移民節將於11月29日星期六上午10點至晚上8點，在駁二藝術特區P2倉庫及淺三廣場登場，不僅是節日慶典，更是屬於每一位生活在這片土地上的「新台灣人」的節日。
