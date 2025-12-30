移民署人臉辨識打卡機「疑裝中國製零件」 內政部喊停用：將請廠商說明

內政部移民署外觀。取自移民署



內政部移民署於2024年斥資約600萬元採購上百台人臉辨識設備，建置「差勤打卡系統」，提供各縣市專勤隊、服務站及機場航廈外勤人員使用，透過人臉辨識方式進行上下班打卡，以降低人員接觸、減少病菌傳播風險，近日卻被媒體揭露，該設備疑似涉及使用中國製零組件，引發資通安全與國安疑慮。

《鏡週刊》報導指出，得標廠商研勤科技所提供的人臉辨識設備「PAPAGO FACE8台灣臉霸」，對外標榜台灣自主研發、具備專業AI影像辨識技術，曾獲台灣精品獎，是台灣市占率最高的人臉辨識引擎，除移民署外，內政部、經濟部亦有採用。

依《政府採購法》規定，公務機關採購資通產品應禁用中國製，《鏡週刊》報導卻指出，進一步拆解設備後發現，外觀雖印有PAPAGO字樣，內部線路卻不符合一般電子產品的裝配標準；其中主機板代碼「ZYSJ-MT8788A」，經比對發現與中國「眾雲世紀科技」官網照片一致。

此外，設備內有一顆編號「S16116G」的網路變壓器，製造商竟是中國「綿陽精微達科技公司」，生產時間為2023年；該公司隸屬中國四川「經緯達集團」，產品曾被美國政府認定具有資安疑慮，並列入禁用清單。

針對相關報導，研勤科技發布聲明強調，其產品符合台灣製造規範，關鍵零組件均採用台灣廠商解決方案。內政部則表示，對於媒體指稱差勤系統人臉辨識設備疑似使用中國製零組件一事高度重視，並強調所屬機關的重要資訊系統均設置於內部網路，設備驗收過程皆依《政府採購法》及採購契約規定辦理，並要求廠商提供證明文件，切結重要零組件不得為中國製造。

內政部強調，為確保資通訊安全，已要求廠商針對爭議零組件對資安可能造成的影響提出說明，後續將視審認結果依法處理；在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署亦已全面停用相關人臉辨識差勤系統，以落實資安防線。

