移民署人臉辨識系統涉資安疑慮？研勤：關鍵零件皆台廠製造

研勤科技推出的「PAPAGO FACE8台灣臉霸」人臉辨識設備，主打台灣自主研發的AI影像辨識技術，曾榮獲台灣精品獎，廣泛應用於中央與地方政府機關及民營企業。業者宣稱，該系統為台灣市占率最高的人臉辨識引擎，累積超過千家客戶、每日辨識次數達50萬次，除國內市場也外銷至卡達、馬來西亞等國，近期卻被爆出該系統疑似存在資安與國安疑慮。

移民署打卡系統使用中國製主機板？

根據《鏡週刊》報導指出，移民署斥資約600萬元建置的「差勤打卡系統」，表面上標榜台灣品牌，實際上設備內部卻使用中國製主機板，與對外宣稱的「台灣自主研發」有所落差。

為釐清相關疑慮，《鏡週刊》取得設備進行拆解，並邀請專家鑑定。結果顯示該人臉辨識系統不僅主機板為中國製，內部更使用曾因資安疑慮遭美國政府禁用的中國製IC晶片，引發外界對系統資料安全的高度關注。

更令人憂心的是，除移民署，內政部、經濟部以及新竹縣市政府等公部門，也使用同型設備。專家指出，若系統存在資安漏洞，恐導致上萬名公務人員的臉部生物特徵資料外洩，進而對國家資訊安全造成潛在衝擊。相關單位是否已進行全面資安檢測與風險評估，後續發展仍有待主管機關進一步說明。

研勤科技發聲明澄清

研勤科技也針對近日相關報導發布聲明澄清，表示公司所生產之臉部辨識解決方案，係由該公司自行開發，經測試完成再出貨安裝於客戶，完全符合台灣製造的規範，也符合政府採購法之規定與程序。

該公司所生產之正式產品，其關鍵零組件皆採用台灣廠商之成熟且可信賴之解決方案，包含主晶片採用台灣聯發科技（MediaTek）開發之MT8788解決方案；通訊晶片則採用台灣瑞昱半導體（Realtek）之RTL8152B晶片。相關關鍵零組件資訊，均可供客戶及主管機關查驗，以確保產品品質與資訊安全。

關鍵零組件列表如下：

設備主要晶片清單，產地皆來自台灣及韓國。（圖／研勤科技提供）

研勤科技還指出媒體報導中所提及之相關設備，係由「采森國際科技股份有限公司」以系統整合名義，向公司借測之工程測試機，為非量產、非正式版本之測試設備，並非公司對外銷售或正式交付之產品。

采森國際科技股份有限公司為代理韓國品牌人臉辨識設備廠商，因商業競爭，在未經研勤科技授權的情況下，擅自拆解本公司非正式測試設備，並煽動媒體發表與事實不符之內容，意圖對社會大眾造成誤導，對公司商譽及市場信任造成不良影響。

另外，媒體報導中所指稱的S16116G晶片，實為聯發科技解決方案中之附屬被動元件(類似電阻電容)，其功能性質為變壓器，內部僅包含銅線線圈與磁性核心，不具備CPU、無記憶體、無韌體（Firmware），亦不執行任何程式碼，並不存在任何資訊安全或資料傳輸風險。

基於對長期合作客戶之尊重，並且為避免不必要之市場疑慮與誤解，研勤科技已主動將該元件更替為台灣國巨集團（Yageo）所生產、功能相同之H1102晶片，以進一步強化外界信任與產品透明度。