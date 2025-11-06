移民署前進弘光科大 破解詐騙及人口販運真相

移民署臺中市專勤隊與臺中市第二服務站於 11 月 6 日前往弘光科技大學國際專修部舉辦「生活法規宣導講座」。





為協助外籍學生瞭解在臺停居留規定，並提升防詐及防範人口販運的意識，移民署臺中市專勤隊與臺中市第二服務站於6日前往弘光科技大學國際專修部舉辦「生活法規宣導講座」，向初來臺灣的國際新鮮人說明停居留證申辦規定、常見詐騙手法及人口販運防制觀念，幫助學子在臺安心就學。



臺中市第二服務站科員林羽璇說明，外籍學生可透過線上申請居留證，無須親至服務站辦理。

臺中市第二服務站科員林羽璇於講座中說明，外籍學生可透過移民署全球資訊網「外國與外僑學生居留證線上申辦系統」線上申請居留證，無須親至服務站辦理。若有搬家情形，應於 30 天內申請變更居留地址，並於居留證效期屆滿前 3 個月內提出延期申請，以免影響權益。



接著，臺中市專勤隊科員裴玉婷則以實例分享人口販運的常見手法。她指出，若以「剝削目的」強迫他人從事性交易、勞動或摘取器官，並以暴力、脅迫、詐術或不當債務約束、扣留重要文件等「不法手段」，皆可能觸犯「人口販運防制法」，並提醒初入境、語言不熟悉的外籍學生，若懷疑有人遭受不法對待，可立即撥打警政署 110、勞動部 1955 或移民署 02-2388-3095 專線通報。另外，最新修正規定「自行到案 罰鍰減半」措施，凡是逾期停留或居留的臺灣地區無戶籍國民及外國人自行到案，罰鍰減半，鼓勵勇敢向移民署等治安機關出面到案，給自己早日返國的機會。

近年來外國籍學生受詐騙案例層出不窮，臺中市第二服務站提醒，詐騙手法推陳出新，例如假網拍販售低價 3C 產品或票券、以高薪為誘餌的打工陷阱，皆可能要求先付款或提供帳戶資料。面對詐騙要記得「三要」原則--要冷靜、要查證、要報警。如有疑慮可撥打 165 反詐騙專線查證，或撥打 1990 外來人士在臺生活諮詢服務熱線，獲得及時協助。期盼透過校園宣導，讓外籍學生更瞭解在臺生活法規與安全常識，開啟平安充實的留學旅程。

