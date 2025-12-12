移民署剿跨國淫窟 16名泰女假觀光真賣淫遭遣返

（中央社記者黃旭昇新北12日電）移民署新北市專勤隊今天表示，破獲跨國性交易集團，查獲16名以觀光名義入境的泰國籍女子賣淫，還有女大學生擔任翻譯。16人已遣返。檢方指控吳姓主嫌涉嫌妨害風化與非法仲介。

移民署新北市專勤隊副隊長邱耀雍接受中央社記者電訪表示，掌握多名泰國女子非法在餐酒館從事坐檯陪酒，循線破獲吳姓男子等人經營的性交易集團，並在宿舍中查獲16名以「打工旅遊」名義來台的泰國籍女子，都涉及從事性交易。

邱耀雍表示，這件案件已由桃檢於今年6月偵結起訴，移民署並將泰籍女子全數強制驅逐出境，檢方依涉嫌妨害風化罪起訴吳姓主嫌。

他說，因應檢方要求與核定新聞發布流程，事隔半年，今天才對外公開。特別的是，16名遭遣返的泰國籍女子中，有1名泰女曾在某大學讀書，因語言不錯，還在性交易集團擔任翻譯。

新北市專勤隊新聞稿指出，吳姓主嫌為跨國人蛇集團首腦，以觀光名義仲介泰籍女子來台從事性交易，嫖客透過Facebook或LINE下單，由集團車手接送至旅館或餐館，活動範圍遍及桃園市與新竹地區。

專勤隊表示，吳嫌為方便管理集團，以新台幣3萬元代價，聘請外貌姣好、原為集團賣淫女子的泰籍女大學生擔任中文翻譯，並收為女友，使其進一步轉為仲介，招攬並引進多名泰國同鄉來台。

專勤隊說，調查發現集團馬伕劉嫌與女友安嫌另外「自營」牟利，承租房屋供泰籍女子居住，並接受特定顧客需求安排客製化性服務，除集團生意也接私活藉此賺取佣金，可謂「兩頭賺」。

邱耀雍說，移民署今年5月在桃園地檢署指揮下，聯合多個單位在宿舍中查獲16名女子並遣送；桃園市府則認定餐酒館負責人王姓男子及吳嫌違反就業服務法，分別因非法容留與非法僱用外籍人士，裁處2人各15萬元。

專勤隊表示，假觀光真賣淫的案例時有發生，國人勿心存僥倖聘僱或容留外國人從事與許可目的不符的工作，移民署將聯合國安單位強化掃蕩。（編輯：方沛清）1141212