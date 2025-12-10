移民署北區臺北市服務站聖誕活動 新二代主持人鍾宜珊：擁抱環境、夢想就會成真

【警政時報 趙靜姸／台北報導】每年12月的聖誕節象徵團聚與分享，移民署北區事務大隊臺北市服務站於今（10）日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請到來自菲律賓的新二代鍾宜珊（Mary Anne Sioco），分享家鄉聖誕節必嚐的傳統點心，以及她在臺灣追夢成為節目主持人的心路歷程，鼓勵新住民擁抱臺灣這片新環境，勇敢探索自我、嘗試新事物，夢想終會實現。

宜珊分享，菲律賓人們在晨禱彌撒後，會享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和 Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），是聖誕期間必不可少的傳統美味。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

鍾宜珊（Mary Anne Sioco）是臺菲新二代，目前擔任臺灣的國家廣播電臺（中央廣播電臺）英語廣播節目「Formosa Dream Chasers」主持人，透過訪談，宜珊用聲音傳遞及分享臺灣新住民朋友和外國朋友追夢的酸甜苦辣，談起在臺灣長期居留近22年後一圓主持夢的機緣表示又驚又喜。她從小受美國訪談型節目「The Oprah Winfrey Show」啟發，大學也主修大眾傳播，89年來臺學中文後便留在臺灣發展，宜珊也曾因語言限制找不到符合自己專業的工作，但她不放棄繼續探索及學習，累積豐富的旅遊作家及通譯等翻譯經驗，在112年得知中央廣播電台英語節目徵求主持人時，便精進中文新聞相關專有名詞及用語文法，憑著新二代獨有的語言優勢及跨文化視野成功錄取，實現多年主持夢，這段追夢過程，也正如同宜珊的節目名稱「Formosa Dream Chasers」所代表的意義- 臺灣的追夢者。

宜珊分享，菲律賓自聖誕節前連續9天的凌晨3點會做「晨禱彌撒（Simbang Gabi，也稱 Misa de Gallo）」，源於西班牙殖民時期，用以紀念耶穌誕生並感謝一年的恩典，民眾相信連做9天彌撒可實現一個心願。而在晨禱彌撒後，人們會搭配熱飲享用傳統米製點心-Bibingka（菲式烤米糕）和Puto Bumbong（紫糯米竹筒糕），這兩種點心不僅是聖誕節節慶美食，更是團聚及感恩的象徵，是菲律賓家庭在聖誕期間必不可少的傳統美味。

移民署北區事務大隊臺北市服務站邀請菲籍新二代鍾宜珊Mary Anne Sioco（前排左4），分享家鄉聖誕節必嚐的傳統點心，以及她在臺灣追夢成為節目主持人的心路歷程。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

臺北市服務站主任蘇慧雯提醒，新二代及新住民在追夢的過程中務必提高反詐騙意識，勿因賺取外快而成為詐騙集團的「車手」、提供存摺作為「人頭帳戶」或以自身名義購買門號SIM卡及登記車輛，若遇可疑狀況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，避免成為共犯，得不償失。

