移民署北區舉辦「新住民家庭教育課程」 伍精唯分享融入臺灣生活歷程

移民署北區事務大隊臺北市服務站邀請泰國新住民伍精唯BEKA CHIDAPHA（前排左5）擔任講師，分享自身以八點檔學臺語克服語言挫折的故事。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】移民署北區事務大隊臺北市服務站於今（28）日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自泰國的新住民伍精唯（BEKA CHIDAPHA）擔任講師，透過自身在臺生活近20年的真實經歷，分享臺泰飲食文化差異與語言適應歷程，鼓勵新住民朋友將多元文化背景與語言專長，轉化為跨文化交流的橋樑，安心扎根臺灣。

伍精唯回憶，初到臺灣時最感衝擊的是飲食文化差異。她笑說，泰國料理口味偏酸辣重口味，而臺灣料理相對清淡，「剛來臺灣時，包包裡一定隨身帶著辣醬」，用辣醬調整成習慣的家鄉味。隨著時間推移，她不僅逐漸適應臺灣口味，返鄉時甚至覺得泰國料理調味過於刺激，展現文化適應的轉變歷程。

在語言方面，伍精唯也分享，臺灣長輩說國語時常夾雜臺語，初期讓她聽得一頭霧水。她選擇一句一句慢慢學習，不恥下問累積詞彙，懷孕期間待在家時，更透過收看八點檔電視劇學習生活常用語，如今已能以臺語與長輩自然互動，讓生活更加自在融入。

伍精唯BEKA CHIDAPHA鼓勵新住民朋友敞開心胸成為跨文化的交流橋樑。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

伍精唯表示，自己能成為文化講師與泰語專業通譯，受惠於臺灣完善的新住民生活適應輔導與支持系統，這份感受也促使她投入新住民家庭服務中心、婦女會及親子館，透過泰國料理教學與手作DIY文化交流活動回饋社會。她也鼓勵新住民朋友敞開心胸，感受政府對新住民的溫暖支持與多元包容，「住在臺灣很幸福」。

活動最後，臺北市服務站主任蘇慧雯特別提醒，春節將近送禮需求增加，為防範非洲豬瘟透過國際郵包或快遞入侵臺灣，違規輸入肉品處罰相當嚴重，最重可處7年以下有期徒刑，併科新臺幣300萬元以下罰金。呼籲民眾務必告知海外親友，切勿郵寄含豬肉內餡糕餅、臘肉、肉鬆蛋捲等產品來臺，共同守護我國農畜產業安全。

