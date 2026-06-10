移民署國境管理國際研討會 聚焦邊境智慧管理

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（中央社記者葉臻桃園10日電）內政部移民署今天舉辦第16屆國境管理國際研討會，以邊境智慧管理為主題，展現政府推動智慧管理、優化通關服務及深化國際交流合作的成果；內政部政務次長馬士元出席時也對相關成果表達肯定。

馬士元主持開幕典禮時表示，台灣去年入出境旅客量已恢復至民國108年疫情前高峰的94.6%，國境第一線同仁除須因應龐大旅客通關需求外，也肩負維護國家安全及防杜跨境不法活動的重要任務。

馬士元表示，移民署近年持續推動智慧通關及數位服務改革，積極導入科技辨識及智慧化查驗設備，優化旅客通關流程與服務品質，相關成果深獲肯定；如何兼顧安全、效率與便民服務，打造兼具韌性與效能的邊境智慧管理環境，是各國共同努力的重要方向。

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移民署表示，本次研討會邀集美國、澳洲、荷蘭、日本及加拿大等國的國境管理與執法機關代表，以及近180名來自國內外政府機關、航空公司、科技產業及學術領域專家，針對智慧通關、科技辨識、智慧航廈及未來國境管理趨勢等議題進行深度交流。

研討會上半場聚焦智慧機場與國境管理發展趨勢，由桃園國際機場股份有限公司分享第三航廈智慧航廈規劃與建置成果；另有美國、荷蘭及日本國境管理官員分別就智慧管理、科技查驗應用及旅客服務優化等主題進行分享。

下午將由澳洲官員領講，後由國內外科技廠商針對邊境智慧管理的科技運用進行討論；透過各國實務經驗交流，提供推動智慧國境的重要參考。（編輯：張銘坤）1150610