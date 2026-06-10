移民署國境管理研討會 聚焦科技查驗與智慧境管

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內政部移民署今(10)日在桃園國際機場凱悅酒店舉辦第16屆「國境管理國際研討會」。內政部政務次長馬士元(前中)與與會貴賓一同合影。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕內政部移民署今(10)日在桃園國際機場凱悅酒店舉辦第16屆「國境管理國際研討會」。內政部政務次長馬士元表示，面對全球旅運快速復甦及跨境安全挑戰，如何兼顧安全、效率與便民服務，打造兼具韌性與效能的邊境智慧管理環境，已成為各國共同努力的重要方向。

馬士元在開幕致詞指出，隨著國際旅運市場穩定回溫，今年我國入出境旅客量已恢復至疫情前高峰的94.6％。面對龐大通關需求，第一線國境管理人員除肩負旅客查驗工作外，也必須兼顧國家安全及防制跨境犯罪等任務。他強調，透過科技應用與國際合作交流，將有助於提升國境管理品質與應變能力。

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馬士元隨後在移民署長林宏恩、國境事務大隊大隊長林清芬陪同下參觀現場展示的智慧通關設備，目前建置的新世代自動查驗通關系統，整合先進辨識技術及40國語音引導服務，大幅提升旅客通關效率與便利性。馬士元指出，移民署近年積極推動智慧通關與數位服務改革，導入科技辨識及智慧查驗設備，持續優化旅客通關流程與服務品質，相關成果並獲得114年「政府服務獎」肯定，展現政府提升公共服務效能的具體成效。

本屆研討會以「邊境智慧管理」為主題，邀集美國、澳洲、荷蘭、日本及加拿大等國國境管理與執法機關代表，以及近180位來自政府、航空、科技及學術界專家參與。會中除分享桃園機場第三航廈智慧航廈規劃成果外，也針對智慧通關、科技查驗、風險管理及智慧國境發展趨勢進行交流，藉由各國經驗與科技應用分享，共同探討未來國境管理發展方向。

內政部政務次長馬士元表示，打造兼具韌性與效能的邊境智慧管理環境，已成為各國共同努力的重要方向。(記者劉信德攝)

內政部政務次長馬士元(右二)隨後在移民署長林宏恩(右三)、國境事務大隊大隊長林清芬(右一)陪同下參觀現場展示的智慧通關設備。(記者劉信德攝)

內政部政務次長馬士元(左三)隨後在移民署長林宏恩(左二)、國境事務大隊大隊長林清芬(右三)陪同下參觀現場展示的智慧通關設備。(記者劉信德攝)

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