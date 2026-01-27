移民署宜蘭專勤隊詐領檢舉獎金 分隊長等６人起訴

移民署宜蘭縣專勤隊鐘姓分隊長等６人詐領檢舉獎金案，宜蘭地檢署依涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪起訴。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

移民署宜蘭縣專勤隊爆發偽造民眾檢舉失聯移工報案紀錄，協助人頭報案人詐領勞動部獎金，宜蘭地檢署歷經一年調查，認定鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員、潘姓通譯及其陳姓丈夫等六人涉案，依涉犯貪污治罪條例、偽造文書罪起訴。移民署表示，尊重司法調查結果。

宜蘭專勤隊被爆出有多名人員疑似為了詐取檢舉獎金，偽造失聯移工報案紀錄，再由人頭詐領每案五千元以上獎金，宜蘭地檢署歷經一年調查，於去年十一月八日至專勤隊執行搜索並傳訊相關人員共六人，十一月九日法院開庭審理後，依涉嫌偽造文書與圖利罪，裁定鐘姓分隊長羈押禁見，另外２科員均以新台幣十萬元交保請回。

起訴書指出，一０八年八月起，鐘姓分隊長、許姓、吳姓、李姓科員，明知潘姓通譯及陳姓丈夫，均無向宜蘭縣專勤隊檢舉外籍人士違反就業服務法案件，鐘男卻在受理檢舉紀錄表分隊長欄位用印批示，陸續交由三名科員製作不實檢舉筆錄，再函文勞動部申請獎金，獎金分別匯入潘女與其丈夫帳戶，每筆五千或一萬元，扣稅後實得三千九百八十元、七千九百六十元。二人獲取金額合計三萬多元。

檢察官認為，被告犯行二次到十二次不等，以鐘姓分隊長十二次最多，但他都矢口否認。被告所犯的貪污治罪條例第５條第１項第２款公務員與非公務員共犯以詐術詐欺取財罪屬於重罪，可處７年以上有期徒刑，得併科六千萬元以下罰金。

移民署表示，尊重司法調查結果，對於所屬違法犯紀情事，秉持毋枉毋縱立場，不姑息、不護短，被起訴人員予以停職處分，並依公務員懲戒法移付懲戒，追究相關主管督導不周行政違失責任。