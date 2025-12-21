移民署宜蘭收容所爆嚴重肢體衝突！替代役男遭圍毆

移民署宜蘭收容所日前傳出替代役男遭霸凌圍毆事件，黃姓役男疑遭3名同袍欺凌並圍毆導致受傷，家屬憤而提告並質疑所方管理失職。

移民署宜蘭收容所發生替代役男遭3人圍毆的肢體衝突。 （圖／Googlemap）

根據了解，暴力事件發生在今年11月26日，黃姓役男在收容所內遭到「3打1」攻擊而受傷。事發翌日，他返回新北市就醫驗傷，所幸傷勢並無大礙，但身心已受到衝擊。家屬透露，事發之前曾多次向收容所反映黃姓役男疑似遭受霸凌，然而所方並未妥善處置，最終釀成暴力衝突。

對此，宜蘭收容所已證實事件屬實，並表示已啟動行政調查程序，主動配合警方進行偵辦。涉案的役男已坦承不當行為，所方已依相關規定進行懲處，同時協助受害役男轉調至其他服役單位，以確保其後續服役安全。

移民署強調，對於任何形式的霸凌或暴力行為採取零容忍態度，將徹底追究相關管理疏失責任。該署承諾未來將強化役男勤務與生活紀律管理機制，避免類似事件再次發生。

