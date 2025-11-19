移民署家庭教育推好康訊息 加碼體驗越式指甲彩繪





移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，向新住民家庭進行「普發現金1萬元」及「築夢獎金」之好康宣導，並邀請在臺生活多年的越南新住民連碧鸞女士擔任講師，向新住民朋友分享來臺適應的心路歷程，並帶領學員體驗在越南流行的指甲彩繪，彩繪出屬於自己特色的甲片，促進多元文化交流。

桃園市服務站表示，近期普發現金1萬元的發放對象包括大陸地區人民、港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者以及取得永久居留許可之外國人。但近來有發生詐團利用普發現金1萬元進行詐騙，呼籲新住民朋友務必以普發現金官方網站（https://10000.gov.tw/）公布內容為準，遇有可疑訊息應保持警覺，不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳，並可立即撥打165反詐騙專線求助。

連碧鸞女士帶領學員體驗越式指甲彩繪

另一個好康消息是為協助新住民及子女完成夢想，移民署「第12屆新住民及子女築夢計畫」自即日起至114年11月30日止受理報名。計畫實施地點不限國內外，符合資格者須完成線上及紙本報名程序，若通過審核，將可獲得最高新臺幣10萬元築夢獎金，詳情請洽移民署官方網站查詢。

連碧鸞女士在課程中以自己親身的經驗，鼓勵初來乍到的新住民努力學習，多多參加中文課程或是技藝課程，充實自己的能力，有助於融入臺灣社會，最後帶領學員體驗在越南流行的指甲彩繪，學員發揮各自的巧思，彩繪出美麗且具個人特色的作品。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署鼓勵新住民及新二代子女勇敢逐夢、追夢、實現夢想，期盼透過築夢計畫，與各界分享他們築夢成果，並增進社會大眾對他們的理解與尊重，營造友善社會環境。另外，自114年10月1日起實施的「自行到案罰鍰減半」新制，凡逾期停(居)留的外國人若主動向移民署等治安機關報到，並依規定辦理離境手續，裁罰金額可減半，呼籲逾期停(居)留之外國人儘速主動到案，給自己早日返家的機會。



