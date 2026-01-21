移民署屏東站攜手慈善機構暖送物質給新住民戶 感受年節溫馨

移民署南區事務大隊屏東縣服務站媒合慈善機構共同捐贈物質，讓急需援助的新住民戶感受年節溫馨。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

年關將至，移民署南區事務大隊屏東縣服務站為讓身處困境的新住民家庭也能感受年節溫馨，積極媒合「慈芯慈善會」與「愛心樹慈善會」，共同捐贈白米乾糧、洗衣精及衛生紙等民生物資，聯合屏東市彼岸花協會、屏東縣新住民文化經貿交流協會及屏東縣枋山鄉新住民關懷協會，共同為急需援助的對象點燃希望。

屏市彼岸花關懷協會理事長吳治芳表示，許多新住民姊妹在台生活遭遇逆境，其中某位姊妹因修房意外跌落導致失禁、多年無法工作；另一姊妹則在去年遭逢工傷，全身２６％燙傷且指斷，卻還得獨力支撐照顧患病夫兒與九旬婆婆的重擔。此外，還有父母傷病後一肩扛起生活的新住民二代孩子，這群遭遇變故的家庭皆需社會關懷力量協助。

此次善心舉動除了物資支援，曾榮獲師鐸獎與高雄市友善校園品德教育第一名的五福國中退休主任張素杏也特別捐贈五千元，指名提供給協會內的獨居老人作為年終關懷金，讓這些年邁、飽受病魔摧殘的長輩們，在寒冬中能感受到來自社會各界善心人士的深切關懷。

屏東縣服務站主任武淑賢特別提醒，年節期間生活開銷大，新住民朋友務必提高警覺，切勿將自己的金融帳戶、提款卡或密碼提供給他人使用，更不可為了賺取快錢而協助領款、擔任詐騙「車手」；武主任強調，販賣帳戶或擔任車手極可能淪為詐騙集團幫兇，不僅帳戶會被凍結，更須面臨嚴重的刑事責任與民事賠償，切莫因一時小利而自毀前程，若有困境應尋求正確管道求助，平安過好年。