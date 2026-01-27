移民署弊案！專勤隊「自導自演檢舉失聯移工」詐領獎金 6人遭起訴

宜蘭移民署專勤隊近日爆發重大弊案，檢方調查發現，內部人員涉嫌長期捏造民眾檢舉失聯移工的案件資料，再透過特定人頭向勞動部申請檢舉獎金。圖／翻攝自google map

宜蘭移民署專勤隊近日爆發重大弊案，檢方調查發現，內部人員涉嫌長期捏造民眾檢舉失聯移工的案件資料，再透過特定人頭向勞動部申請檢舉獎金，宜蘭地檢署歷經約一年蒐證後，依《貪汙治罪條例》及偽造文書等罪嫌，起訴鐘姓分隊長、3名科員，以及潘姓通譯與其陳姓丈夫，共6人，消息曝光後引發社會譁然。

檢方起訴指出，該案可回溯至2019年8月。鐘姓分隊長明知並無任何民眾實際檢舉，卻仍在檢舉受理紀錄表上核章批示，並指示所屬科員製作不實的檢舉筆錄，再由單位行文向勞動部申請檢舉獎金。

相關案件內容皆屬虛構，卻能一路通過內部審核與行政程序，顯示制度監督形同虛設，使不法行為得以長期運作而未被察覺。檢方調查發現，依規定每起失聯移工檢舉案可請領5000元以上獎金，相關款項皆匯入潘姓通譯與其丈夫帳戶，夫妻兩人不法所得合計超過3萬元。

經清查金流後，雖未發現鐘姓分隊長及3名科員與通譯夫妻間有實際分帳或對價關係，但公務員與非公務員共同以詐術向政府詐取財物，已觸犯《貪汙治罪條例》重罪。而這起疑似「內神通外鬼」的操作模式，竟長達多年未被揭發，直到2024年11月，檢察官接獲檢舉後展開搜索行動，將6名涉案人員帶回偵訊，其中鐘姓分隊長與通譯丈夫一度遭裁定收押禁見，案情才全面曝光。

對於外界關切是否有其他官員從中獲利，檢方表示，經比對帳戶與資金流向後，確認獎金僅流入通譯夫妻帳戶，尚未查得鐘姓分隊長及3名科員收受不法對價。

不過依法律規定，只要公務員與非公務員共同實施詐欺行為，即構成《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款罪責，最重可處7年以上有期徒刑，並得併科6000萬元以下罰金。

移民署也於26日發布回應，表示尊重司法調查結果，對於所屬人員涉案行為絕不護短，已將遭起訴人員全數停職，並依法移送懲戒。同時移民署也指出，案發後已全面檢討相關作業流程與內控機制，並要求各級主管加強督導與考核，以防類似弊案再次發生，維護公務體系的廉潔與社會信賴。



