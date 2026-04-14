移民署有「解除境管暨赦免同意書」？ 假的！

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〔記者王冠仁／台北報導〕近期網路上流傳一份「中華民國內政部移民署解除入境限制暨赦免同意通知書」一事，讓不少人信以為真，紛紛致電移民署相關單位詢問。對此，移民署今天澄清，這份文件並非移民署核發，移民署研判有不肖團體假冒，想藉此來欺騙不懂行政流程的民眾來收費。

移民署指出，近期網路上頻頻出現這份文件，尤其又以越南網站為多，該文件甚至還出現越南文版本。移民署研判，這份文件背後恐怕是有不肖團體，看準民眾不懂得相關行政流程，因此假冒移民署來謊稱可以辦理此類業務，想要趁機收費來詐財。

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移民署澄清，移民署並無核發該文件，而且辦理解除管制不需要費用，行為人已涉犯刑法詐欺罪嫌，民眾可向警政署或移民署各縣市專勤隊提出檢舉。民眾切勿輕信或透過不明管道辦理，以免權益受損；如有人聲稱付費加速流程或不符規定也可解除管制，就是詐騙技倆。

移民署也解釋，外國人經依法禁止入國者，若符合法定解除管制條件，可向移民署申請解除或縮短禁止入國期間；移民署依法審核後，皆會以正式公文回復申請結果，申請解除管制無需支付任何費用。

移民署強調，冒用政府機關名義向他人詐取財物之行為已觸犯刑法加重詐欺罪，最重可論處7年有期徒刑，請民眾勿以身試法，一經查獲絕不寬貸。民眾如果對於申請解除管制等流程有相關疑問，可洽移民署各地服務站或至官方網站查詢，以保障自身權益。

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