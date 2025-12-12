移民署未招募遠距關懷專員 籲民眾勿受騙

〔記者劉慶侯／台北報導〕近日網路流傳「移民署新住民服務中心」「遠距關懷專員招募中」廣告，宣稱可透過電話聊天輕鬆賺取報酬。移民署今日緊急澄清，廣告並非是官方或委外廠商所發布。是假求職詐騙。

移民署表示，目前流傳的「移民署新住民服務中心」「遠距關懷專員招募中」廣告，是由「巨捷獵才顧問有限公司」所刊登，且工作內容刻意標榜「彈性兼職」、「輕鬆賺錢」等吸睛術語，明顯不是正常的招募廣告。請民眾務必要多方求證，千萬不要受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

