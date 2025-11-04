移民署查獲外國人利用觀光趴趴走 籌醫療費用遭遣返

移民署查獲外國人利用觀光趴趴走募款遭遣返。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

近日國內街頭及許多夜市出現2名外籍人士坐在路邊，並手持中文手寫紙板「銀行卡遭凍結，需要籌措醫療費用…」等字樣，向路過民眾乞討捐款。移民署得知消息，立即指派專勤隊人員於各重點區域連日查訪，4日高雄市專勤隊與高雄市政府警察局左營分局新庄派出所共同查獲該2名外籍男子，後續將依違反入出國及移民法予以驅逐出國。

移民署高雄市專勤隊表示，近日接獲通報，指稱街頭及許多夜市出現2名外籍人士坐在路邊，並手持中文手寫紙板「銀行卡遭凍結，需要籌措醫療費用…」等字樣，向路過民眾乞討捐款。該隊第一時間掌握情資，確認2人分別為俄羅斯籍與白俄羅斯籍人士，都是持觀光停留簽證入境。他們從臺中、嘉義一帶行經臺南花園夜市，4日2人來到高雄巨蛋附近向路人乞討，遭到警方及移民署聯手查獲。經帶回調查，2人推託為了治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療。這幾天總計募款所得大約新臺幣7千元。經移民署查證此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，已違反入出國及移民法之規定，將依法予以驅逐出國。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，歡迎世界各國人士來到寶島臺灣旅遊，盡情享用美味小吃及欣賞獨特風景，但仍須遵守我國法規，不得從事與許可停留目的不符的活動或工作，否則不僅會被遣返出境，更將被管制一定期間不得來臺。