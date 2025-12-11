移民署桃園站法令宣導結合異國美食文化 新住民學習製作印尼黃金雞湯

移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程。圖：桃園市服務站提供

聖誕及元旦佳節將至，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，向新住民家庭進行「自行到案罰鍰減半」及「防範非洲豬瘟」宣導，並邀請新住民多元文化講師官美連教導學員製作印尼黃金雞湯，透過異國美食認識印尼的多元文化，提前歡度佳節。

新住民多元文化講師官美連教導學員製作印尼黃金雞湯，透過異國美食認識印尼的多元文化，提前歡度佳節。圖：桃園市服務站提供

桃園市服務站說明，最新修正「自行到案罰鍰減半」規定，凡逾期停(居)留的外國人若主動向移民署等治安機關報到，並依規定辦理離境手續，裁罰金額可減半。聖誕及元旦佳節即將到來，呼籲逾期停(居)留之外國人儘速主動到案，給自己早日返鄉與家人團聚慶祝節日的機會。此外，佳節前後是旅客攜帶、郵寄禮品的高峰，提醒新住民朋友勿請家鄉親友郵寄肉製品來台，返鄉回台時也勿攜帶豬肉製品入境，避免面臨高達100萬元之鉅額罰鍰，破壞佳節氣氛。

桃園市服務站宣導「自行到案罰鍰減半」規定。圖：桃園市服務站提供

官美連介紹，印尼黃金雞湯（Soto Ayam）是印尼最具代表性的國民美食之一，在印尼的大街小巷及高級餐館幾乎都可看見這道經典料理。在製作過程中，首先熬煮雞肉湯頭，接著放入香料如檸檬葉、薑黃、石栗、月桂葉及香茅等調味，再將煮過的雞肉切片或剝絲，搭配豐富的配料如番茄、冬粉、高麗菜及水煮蛋，最後將黃色湯頭倒入碗內，就完成道地的黃金雞湯，在寒冷的冬天喝上一碗熱騰騰的雞湯，學員們大呼暖心又暖胃。

桃園市服務站主任黃英貴表示，非洲豬瘟疫情持續於國際間流行，一旦進入國內，將對畜牧產業造成嚴重衝擊，需要全民共同努力防範非洲豬瘟。另外，114學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金，即將在明(115)年2月23日受理報名，歡迎符合條件者提早準備、踴躍申請，詳情請洽移民署官網查詢。

