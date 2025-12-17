移民署榮獲「政府服務獎」 運用科技建置e-Gate與世界接軌

內政部移民署日前於國家發展委員會舉辦行政院第八屆政府服務獎頒獎典禮，以「智慧邊境，與世界更靠近」專案榮獲「數位創新加值」獎項，由移民署署長林宏恩率同仁接受行政院副院長鄭麗君頒發素有「公部門奧斯卡獎」美稱的該獎項，移民署同仁也感到無比振奮鼓舞。

內政部說明，移民署用於各機場、港口入出境通關的新世代e-Gate，擁有「一證即辦」、「十歲起用」、「十秒通關」、「外人一起用」、「安全第一」及「十足韌性」等全新六大數位加值功能，移民署運用數位智慧升級系統效能，讓國人通關時間由平均十二秒再優化至十秒，且外來旅客出境通關都可同步適用的功能，更讓通關時間從人工查驗四十五秒，大幅縮短至十秒，顯著提升便捷通關效能。另移民署二○二五年也榮獲「航空業奧斯卡獎」Skytrax「2025年最佳證照查驗服務機場（World’s Best Airport Immigration Service）」全球第四名的佳績，表示全世界旅客對移民署證照查驗服務有高度的肯定。

內政部強調，移民署能夠從全國一四四個參賽機關中脫穎而出實屬不易，運用數位科技於各機場、港口建置「新世代自動查驗通關系統（e-Gate）」，除可大幅提升整體通關效能外，閘道註冊與通關二合一的創新加值功能，讓臺灣國境與世界更為靠近。移民署致力推動智慧通關的努力及用心獲得外界肯定，未來內政部也將持續擴大e-Gate應用場域及使用對象，讓更多入出國旅客能夠於機場及港口使用通關，在鞏固國境安全、提供國際友善服務及增進智慧通關效率三方面精益求精，與世界更接軌靠近。