移民署澄清 未招募遠距關懷專員 民眾勿受騙上當



針對近日網路流傳「移民署新住民服務中心」「遠距關懷專員招募中」廣告，宣稱可透過電話聊天輕鬆賺取報酬。移民署澄清，該廣告並非是官方或委外廠商所發布。民眾如有求職需求，請透過合法人力平台，以保障自身權益。



移民署提醒，目前流傳的「移民署新住民服務中心」「遠距關懷專員招募中」廣告，是由「巨捷獵才顧問有限公司」所刊登，且工作內容刻意標榜「彈性兼職」、「輕鬆賺錢」等吸睛術語，明顯不是正常的招募廣告。請民眾務必要多方求證，千萬不要受騙上當。