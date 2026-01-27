移民署爆弊案！偽造紀錄「自導自演」詐領檢舉獎金 6人遭起訴

宜蘭移民署專勤隊爆重大弊案。（翻攝自GoogleMaps）

宜蘭移民署專勤隊爆出重大弊案，內部人員涉嫌偽造民眾檢舉失聯移工紀錄，再自導自演，以人頭向勞動部詐領檢舉獎金。宜蘭地檢署近日偵結，依違反貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴6人，專勤隊分隊長與科長也遭停職處分。

勞動部鼓勵民眾檢舉失聯逃逸移工，依獲人數多寡，每案可領5,000至2,0000元獎金。不料，宜蘭移民署專勤隊鐘姓分隊長自2019年起，與3名科員製作不實檢舉筆錄，以公文向勞動部申請獎金，再將款項全數匯入潘姓通譯與陳姓丈夫帳戶，並與參與者對價分帳。

這起集體舞弊案件運作時間超過5年，直到去年11月檢方接獲線報，將6名涉案者約談到案，整起犯罪手法才被揭露。宜蘭地檢署經過縝密偵查後，確認鐘姓分隊長、3名科員及擔任人頭的通譯夫婦涉案，依違反貪污治罪條例、偽造文書等罪名提起公訴。

移民署昨（26日）表示，將尊重司法調查結果，對於所屬違法犯紀情事，秉持毋枉毋縱立場，不姑息、不護短，被起訴人員予以停職處分，並依公務員懲戒法移付懲戒，追究相關主管督導不周行政違失責任。另外，移民署也於案發後檢討強化相關作業流程及管控機制，要求各級幹部落實考核督導，以杜絕不法。

