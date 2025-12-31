移民署破獲仲介外籍黑工集團 用廂型車凌晨派工年賺500萬黑心錢

〔記者王冠仁／台北報導〕以鄭姓男子為首的人力仲介公司，過去就曾仲介外籍人士非法打黑工，被勞動機關開罰60萬元，但他不知悔改，反而還「擴增」底下黑工人數，繼續在台中地區仲介外籍黑工。鄭從每名外籍黑工，每天抽取4百元仲介費，為了躲避查緝，不僅將黑工藏在民宅，還利用廂型車於凌晨時刻開上高速公路狂飆，載黑工到工作地點來躲避追查，1年下來大賺5百萬黑心錢。

移民署在日前循線破獲後，將鄭嫌依違反就業服務法移送並遭檢方起訴，他在近期被判處有期徒刑4個月，移民署也在今天公布當時的查緝過程與影像。

移民署台北市專勤隊在日前接獲線報，指出台中市某民宅疑似作為容留非法外籍人士處所，每日由專人專車接送外籍人士外出非法工作。專勤隊員分析可疑車輛出現的時間與動線，派員佈線跟監、以車追人，循線查出這個非法仲介集團的主嫌就是鄭姓男子。鄭為規避查緝，除提供名下民宅當作容留非法外籍人士處所來集中管理，還刻意挑選凌晨人車稀少之際，載運黑工至各處非法工作。

專勤隊蒐證完備後，某次趁鄭於凌晨駕車至民宅載運黑工外出工作之際，攔截其車輛，一舉在車內查獲13名逾期停留外籍人士，再循線前往他名下其他民宅，查獲24名非法外籍人士，並逮到協助管理宿舍、提供餐點、幫忙載送黑工的其他台籍同夥共5人。

據悉，此次查緝到的37名外籍人士，全部都是逾期停留的泰國人，鄭嫌為了賺取黑心仲介費，都將他們派往日薪較高的工地打工，每名黑工每天約可賺2千元，他再從中抽取4百元，1年下來初估賺取5百萬元黑心仲介費。

專勤隊表示，鄭為求派工便利，經常於廂型車內違規超載10餘名黑工，並於深夜時刻在高速公路上高速行駛，鄭不僅無視交通法規，更是罔顧人命。

台北市專勤隊長黃玟晸呼籲，任何人不得非法聘僱外籍人士工作，若貪圖一時之便而僱用未經許可外籍人士非法工作，依就業服務法最重可處75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作最高可處50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

