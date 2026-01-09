移民署破獲跨國色情窟！24名細肩帶女嘉義脫衣陪酒

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊於今（9）日查獲24名泰國籍女子長期於嘉義縣市民宅內藏匿，並由集團成員安排至當地的音樂會館及KTV酒店進行脫衣陪酒等非法行為。警方在行動中逮捕了兩名涉案集團成員，並查獲包括手機、翻譯機、記帳簿以及38萬餘元現金等相關證物。

嘉義縣專勤隊至音樂會館及KTV酒店執行搜索查證外籍人士身分。 （圖／ 移民署嘉義專勤隊提供，下同）

據調查，該集團透過泰國經紀人及通訊軟體招募泰國女子來台，其中部分女子並無底薪，僅能依靠脫衣陪酒、供客人觸摸等猥褻行為賺取小費，甚至有部分女子坦承從事性交易以謀取更多收入。外籍女子因大膽行為吸引大量客人消費，讓非法集團獲利豐厚。

此次行動由嘉義地檢署指揮，專案小組聯合海巡署及嘉義憲兵隊等單位成立，經過多日監控掌握集團運作模式，最終動員35名執法人員進行突擊行動。警方透露，部分會館為了規避查緝，僅接待熟客，並採取嚴密的防範措施，如先由服務人員探查周圍情況後才開門接客。專案小組埋伏多時，最終成功破門而入，查獲多名外籍女子非法從事陪酒活動。

目前，警方已將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員依違反《刑法》妨害風化罪、《就業服務法》及《人口販運防制法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，相關人員已陸續遭到起訴。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定提醒民眾，切勿非法聘僱或仲介外來人口，違法者最高可處75萬元罰鍰，而意圖營利的非法仲介行為，最高將面臨3年有期徒刑或併科120萬元罰金。

