移民署與聖母醫專攜手向外籍生宣導「反詐四不」

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站前進聖母醫護管理專科學校，向二專部護理科國際長照專班31位越南籍學生宣導反詐觀念，強調「不當人頭、不當車手、不非法買賣Sim卡、不提供帳戶」等四不防詐重點。同時提醒學生詐騙案件除影響個人錢財及信譽外，更可能對個人的居留權及工作權益產生重大影響，希望外籍生在求學期間要提高警覺，並建立風險辨識能力，避免落入詐騙圈套。

聖母醫護管理專科學校近期推動新南向國際產學專班，二專部設置護理科越南長照專班，招收31位新生；五專部目前則有來自泰國、越南、印尼、菲律賓籍及柬埔寨等外籍學生，隨著臺灣已邁向高齡社會，醫療照護需求持續增加，未來第一線將更仰賴醫護新血，本次活動除了提升學生反詐意識，更深化其自我保護能力與跨文化敏感度，讓學生理解自己在新南向與高齡化浪潮中扮演關鍵角色，不只是照護者，更是資訊安全與弱勢族群的守護者。

宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，移民署關心外籍生在臺適應情形及人身安全，希望透過校園宣導，提醒外籍生防詐重點，有效幫助外籍生保護自身權益，在臺快樂就學與生活。另外，民眾如接獲來路不明訊息，應多留心謹慎判斷，亦可撥打「165」反詐騙諮詢專線，小心求證以免受騙。

撰文、攝影／移民署