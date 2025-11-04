移民署舉辦「移民特考」經驗分享會 上榜生現身激勵同仁築夢踏實

【警政時報 林家嘉／台北報導】移民署北區事務大隊臺北市服務站日前舉辦「移民特考經驗分享會」，邀請今（114）年順利考取移民特考約僱人員孫詩涵與劉琬柔，分享自身備考與應試經驗，以「機會是留給準備好的人」為題，鼓勵同仁勇敢追夢、持續精進。現場近20名同仁熱烈參與，氣氛熱絡。

移民署北區事務大隊臺北市服務站，邀請今年考上移民特考約僱人員分享移民特考經驗。（圖／記者林家嘉翻攝）

孫詩涵表示，去（113）年雖筆試及格，卻因體能測驗握力未達標錯失上榜機會。今年她學會面對壓力、每天堅持訓練，將遺憾化為動力，終於順利通過測驗。她勉勵大家：「堅持不一定要做出多大的改變，而是每天願意多做一點點。」

劉琬柔畢業於德文系，曾全職備考未果，之後進入移民署擔任約僱人員，一邊累積實務經驗、一邊準備考試，最終以印尼文組順利上榜。她感謝家人支持與長官鼓勵，讓她能在過程中堅定信念、持續前進。

劉琬柔（圖中）感謝備考期間家人的支持、長官與同仁的提點，助她追夢成功。（圖／記者林家嘉翻攝）

臺北市服務站主任蘇慧雯勉勵全體同仁時指出，詩涵與琬柔的奮鬥歷程是最佳典範，希望更多同仁從她們身上汲取力量，積極規劃職涯、勇於挑戰移民特考，邁向成為正式公務員的目標，打造穩定且踏實的未來。

