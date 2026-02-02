移民署行動列車 關懷台中新住民

農曆春節將至，移民署「行動服務列車」啟程。移民署副署長謝文忠2日攜手陸委會、海基會與台中市民政局代表，親自拜訪深耕台中3位傑出新住民：以廢木重塑生命的藝術家黎家榮、用川味撐起家庭的堅毅母親曹樹琼，以及在校園搭建文化橋梁的教師阮芳誼，送上新春祝福，也聆聽他們在這片土地扎根的動人故事。

謝文忠一行人首站拜訪來自香港的黎家榮，他21歲來台，最終成為「台灣女婿」，選擇在台中創立自己的品牌工作室，運用回收木材、漂流木及老屋拆卸木料創作，將看似無用的廢棄資源，轉化為燈飾與生活小物，賦予新生命。他分享，台灣自由開放的創作環境，讓藝術家能安心逐夢，最近與台電合作的「礙子燈飾」作品，就讓人看見循環經濟的可能性。

來自大陸重慶的曹樹琼，婚後定居台中大雅忠義社區。近年丈夫罹患阿茲海默症，為照顧家庭與兼顧經濟來源，她在市場裡開設川味料理餐館，以熟悉的家鄉味撐起一家生計，也成為社區裡溫暖的一角。她說，只要看到客人吃得開心，覺得再辛苦都值得。

畢業於越南國立同塔大學美術教育系的阮芳誼，來台已逾10年，目前在台中多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師。她結合藝術與語言專業，引導孩子認識越南文化，也陪伴新住民子女跨越語言障礙，被師生稱為校園中的「文化橋梁」。

謝文忠表示，政府透過「行動服務列車」與「新住民及子女築夢計畫」，持續陪伴新住民在台灣安心生活、發揮所長，新住民的故事，正是台灣多元與包容最真實的寫照。