移民署行動列車 關懷基隆新住民

關懷在台灣生活的新住民，行動列車到基隆進行聯合訪視。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

移民署串起基隆守護網，跨機關行動關懷新住民。為關懷守護因愛情及生活遠嫁來台的新住民，了解她們在台灣生活適應情況，並傾聽在地聲音，移民署北區事務大隊大隊長吳嘉弘與行政院陸委會魯仲尼參事及海基會陳穎慶科長，攜手前往基隆「初見咖啡」、「金玉台越美食店」及「山水草間」等處，進行跨機關行動列車聯合訪視活動。

行動列車首站抵達基隆近仁愛市場的「初見咖啡」，老闆是香港新住民郭鳳琳，來台近九年，婚後先生鄭閎仁為實現鳳琳想擁有咖啡廳的夢想，放棄攝影師工作，在一０六年合力創設經營，具復古風的「初見咖啡」，並供應香港的咖啡飲料及點心，讓來店消費的民眾能在店內重拾初戀般的回憶。

廣告 廣告

隨後列車前往暖暖區訪視「金玉台越美食店」，老闆是越南新住民黎金玉女士。金玉因愛好烹飪，遂與先生鄭順旺於一一０年合力創設「金玉台越美食店」，店內供應的越氏河粉湯頭，是用雞（牛）骨、青菜、水果等食材熬製而成，完全不加味精，很受顧客青徠，生意不斷蒸蒸日上，促使鄰近的金玉女士兩位胞姊，一起加入經營行列。三位姊妹表達了她們對台灣政府的感謝，讓她們不僅生活安定，創造出自己的人生舞台。

行動列車最後一站來到暖暖區「山水草間」，訪視大陸新住民吳玉芬女士及先生柯智偉。玉芬夫婦利用廢棄與回收建材打造「山水草間」，致力將此打造成「共學、共享」的地方創生基地，利用該場域成立「呈軒工作室」，將在大陸所習得的編織、刺繡到草本植物拓印及繩結等多項技藝傳承，給在地新住民以及社區居民，同時與基市府各局處有密切合作。玉芬也特地準備家鄉特色點心－浙江烤餅，並提供「植物拓印二０二六年年曆」體驗活動，象徵一年有好的開端。

植物拓印是結合自然與藝術創作的傳統技藝，利用植物素材，透過敲打方式將枝液及葉脈等紋理，留存在布料上的自然型態體現。移民署對於吳玉芬夫婦配合國家政策，積極推動地方創生與環保永續經營，且熱心投入多元文化公益活動，給予高度的讚賞與肯定。