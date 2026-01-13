移民署警告：申請中國一次性邊境旅遊護照 將被台灣戶籍及喪失台灣人身分

圖為內政部移民署大樓。 圖：移民署／提供

[Newtalk新聞] 移民署日前證實上個月有國人赴中旅行，未來方便入境俄羅斯，誤信中國旅行社「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」說法，誤而申辦所謂的中國「一次性邊境旅遊護照」。對此，移民署今（13）日發布新聞資料懇切呼籲，國人出國旅遊時，切勿貪圖便利或省錢，申請所謂「中國一次性邊境旅遊護照」，否則恐因違反法令，遭廢止臺灣戶籍並喪失臺灣人民身分，提醒民眾切莫因小失大。

移民署指出，近期有國人赴中國鄰國俄羅斯旅遊，因被旅行社誤導、貪圖便利，轉而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，事後經查已違反規定，移民署依法通報當事人戶籍地戶政事務所，廢止其臺灣戶籍，並喪失臺灣人民身分及相關權益。

移民署說明，依《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，臺灣人民不得在中國大陸設有戶籍，或領用中國護照，包含「中國一次性邊境旅遊護照」，違反者即喪失臺灣人民身分。另依「廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署如接獲其他機關通報或民眾檢舉，經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會通報戶政事務所逕為廢止其臺灣戶籍。

移民署並再次強調，「在臺原有戶籍大陸地區人民申請回復臺灣地區人民身分許可辦法」已於114年11月3日修正施行，針對違反前述規定、已喪失臺灣身分者，回復身分的程序已採取更為嚴謹的審查標準。

移民署重申，國人在規劃出國旅遊前，應循正常管道申請目的地國家的簽證，並務必了解我國相關法令，旅遊過程中保持警覺，勿聽信旅行社招攬手法而申領「中國一次性邊境旅遊護照」，以免觸法。同時也呼籲旅行業者應恪遵我國法律，勿因貪圖方便，讓旅客陷入違法困境，內政部將持續蒐證，若有業者涉及不法，將移送相關單位裁罰。

移民署移民事務組科長林勤淵補充表示，國人前往中國大陸或其鄰近國家旅遊前，務必循正常管道申請簽證，並充分了解相關法令，切勿因貪圖方便或省錢而申請中國一次性邊境旅遊護照，以免因觸法而喪失臺灣人民身分及相關權益。

