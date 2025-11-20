即時中心／黃于庭報導

我國與中國互不隸屬為客觀事實，且法規明文規定，國人不得同時於中國設籍、領有護照，政府也積極清查國人身分；不過，近日卻有詐騙集團假冒移民署，要求當事人點選網址，提供個資查詢是否曾領用中國身分證。對此，陸委會提醒，民眾不要任意撥打電話、點擊連結或登錄特定網站，避免上當受騙。

陸委會近日接受陳情通報，有詐騙集團疑似利用移民署名義，以懷疑可能領用中共身分證件，要求當事人點選連結網址。對此，陸委會提醒國人，此為詐騙手法，請民眾不要任意撥打電子郵件內的電話、點擊相關連結或登錄特定網站，避免上當受騙。

廣告 廣告

陸委會強調，政府從來沒有利用電子郵件或網頁，提供民眾自由查詢是否曾領用中共居民身分證件；目前已經通報刑事警察局等主管機關，及時啟動網頁阻斷及刑事查處。

原文出處：快新聞／移民署追中國身分證？傳可提供民眾「上網自行查詢」 陸委會說話了

更多民視新聞報導

高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致

中國聯合戰備警巡！海巡救援失火中船 管碧玲：要不去救我做不到

鄭麗文黃國昌有1共同點！她20字全說了：政治信用薄弱

