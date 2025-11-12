移民署邀愛莉絲傳遞幸福 讓曲肯 Rice 飄來濃濃泰味香
記者鍾和風/高雄報導
長長的人龍就等著她出現，愛莉絲終於來了！移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於11月10日在鼓山社區舉辦多元文化宣導活動，特別邀請泰國新住民二代，同時也是髮型設計師的愛莉絲，以「多元文化暨新住民與二代生命文化歷程之旅」為題，分享自身成長故事，並提供多元文化體驗與義剪服務，現場參與民眾極為踴躍，每一個人也都深深感受到異國文化的精彩魅力與公益關懷的美麗力量。
愛莉絲的母親來自泰國，在花樣年華的年紀就離鄉背井遠嫁來臺，在語言不通的環境中，努力適應臺灣的生活習俗，不斷地自我調適，終於融入臺灣落地生根，展現新住民堅毅的生命力。在愛莉絲的成長過程中，也曾面對文化差異所帶來的衝突，最終學會將泰國與臺灣的文化融合，並轉化為生命中的養分。她說：「文化差異並非阻礙，而是相互學習與欣賞的契機。」
活動中，愛莉絲結合自身美容美髮專業，為民眾提供義剪服務，她一邊介紹不同國家在不同時期的流行編髮與造型，一邊說明其中所承載的文化記憶。另外配合臺灣節氣，適逢立冬有補冬養生習俗，愛莉絲也特別製作分享「泰味養生雞飯」，讓現場氛圍洋溢溫暖。她表示，義剪不僅是技能的展現，更是一種回饋社會、傳遞關懷的方式，也讓眾人理解新住民與二代不僅能融合多元文化，更能以實際行動回饋社會。
泰國新住民二代同時也是髮型設計師的愛莉絲，提供多元文化體驗與義剪服務。(圖/高雄市第一服務站提供)
愛莉絲透過生命故事與專業技能的結合，彰顯文化融合所孕育的包容與創新精神。藉由這場多元文化活動，民眾不僅對泰國文化有更深入的認識，也見證新住民二代在臺灣積極參與社會、傳遞愛心力量的精神。
移民署高雄市第一服務站主任李錫忍表示，尊重多元文化是移民署的核心價值，除積極維護多元族群的語言及文化，營造理解與尊重的社會外，並同時加強照顧新住民家庭及其二代子女培育，目前「第12屆新住民及子女築夢計畫」已自即日起至11月30日開始受理報名，鼓勵新住民勇敢逐夢、發揮專長，相關報名資訊歡迎洽詢02-23889393分機2371。同時提醒，在臺外籍人士提升防詐意識，絕對不要提供居留證、護照、銀行帳戶及門號給他人使用，以免遭人利用成為人頭戶及詐騙集團的幫兇後悔莫及。
