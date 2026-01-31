移民署邀新住民分享考照 加碼手作越式炸春捲

楊金泉帶領學員手作越式炸春捲,品嘗經典的越南美食。

為協助新住民適應臺灣生活並提升對相關福利及法令的認識，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，向新住民家庭宣導「114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」，並邀請來自越南的新住民姊妹楊金泉擔任講師，分享她在臺灣的生活經驗與學習歷程，透過個人故事鼓勵新住民勇於學習，提升自我能力，在臺安居樂業。

桃園市服務站指出，為鼓勵新住民及其子女努力向學，移民署「114學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」即將在115年2月23日受理報名，獎項包括新住民子女特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、新住民及子女優秀及清寒獎（助）學金與新住民證照獎勵金；核發金額視申請獎項核予新臺幣2,000元至5萬元不等獎助（勵）學金。歡迎符合資格的新住民及其子女踴躍提出申請。詳細計畫內容可至移民署全球資訊網或新住民培力發展資訊網查詢，或聯繫移民署移民事務組沈先生，電話(02)2388-9393分機2525，以獲取進一步資訊。

楊金泉鼓勵新住民考取證照,提升自身競爭力。

楊金泉以自身的經驗，與新住民姊妹分享，新住民從不同地方來到臺灣，未來的生活將在臺灣落地生根，鼓勵新住民努力學好中文，除了能與家人溝通，在工作上也能儘快融入職場。除了學習中文，她也鼓勵新住民考取證照，提升就業競爭力，她以自己為例，努力考取到中餐丙級技術士證照，接著向移民署申請「新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」中的新住民證照獎勵金，激勵其積極學習。課程最後，金泉帶領學員手作越式炸春捲，先用越南米紙包裹豬絞肉、蝦仁、紅蘿蔔、芋頭絲、雞蛋等豐富餡料，再炸至金黃酥脆，最後搭配生菜、魚露一起食用，口感香脆不膩，品嘗到經典的越南美食。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署積極推動各項新住民培力計畫，幫助新住民適應臺灣社會，並提升自身競爭力。另外，自114年10月1日起實施的「自行到案罰鍰減半」新制，凡逾期停(居)留的外國人若主動向移民署等治安機關報到，並依規定辦理離境手續，裁罰金額可減半，呼籲逾期停(居)留之外國人儘速主動到案，給自己早日返家的機會。

移民署桃園市服務站宣導「114學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計畫」。

(撰文、攝影：移民署)