移民署重大貪污弊案最新！偽造檢舉紀錄騙獎金 6人遭起訴

情節重大惡劣！移民署宜蘭縣專勤隊日前爆出一樁長達5年的詐領公款弊案，檢方查出主嫌鐘姓分隊長等6名人員涉嫌製作假檢舉資料，騙取勞動部獎金後私分，近日全案偵結，依貪汙等罪嫌將他們通通起訴。

宜蘭移民署專勤隊爆重大弊案 。 （圖／Googlemap）

據檢警調查，勞動部設有檢舉逃逸移工獎勵機制，依查獲人數可領取5千至2萬元獎金，鐘姓分隊長竟從2019年開始，與隊上3名科員共謀，虛構民眾檢舉案件並偽造相關筆錄文件，透過正式公文管道向勞動部請領獎金。為掩人耳目，他們將詐得款項統一匯入潘姓通譯與其陳姓配偶的銀行帳戶，事後再由參與人員分贓。

廣告 廣告

這起集體舞弊案件運作時間超過五年，直到去年11月檢方接獲線報，將六名涉案者約談到案，整起犯罪手法才被揭露。宜蘭地檢署經過一年縝密偵查後，確認鐘姓分隊長、三名科員及擔任人頭的通譯夫婦涉案，依違反貪汙治罪條例、偽造文書等罪名提起公訴。

移民署26日發布聲明指出，對於司法調查將全面配合，被起訴的六名人員目前均已停止職務，後續將依規定進行懲戒，對違法行為絕不寬貸。

延伸閱讀

金價飆升引搶案？2匪闖桃園某銀樓洗劫約百萬元金飾

台東外海舢舨翻覆 45歲船長落海2小時後尋獲送醫不治

高雄明誠中學地下機房冒煙 消防緊急排煙無人傷亡