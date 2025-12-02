移民署：中配錢麗有危害國安之虞廢止其依親居留 在台停留期限視狀況定

記者盧素梅／台北報導

中國配偶錢麗（右）因為宣揚武統遭到內政部等機關註銷她的台灣身分與戶籍，近日再度廢止她的依親居留。（圖／翻攝自錢麗臉書）

中國配偶錢麗因為宣揚武統遭到內政部等機關註銷她的台灣身分與戶籍，近日再度廢止她的依親居留。對此，內政部移民署證實，錢女於依親居留期間之行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可。至於錢女得在台停留之期限，未來仍需視其個案狀況而定。

任職於華碩工會的中配錢麗，先前遭踢爆經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍。錢麗經此一事，退回「依親居留」狀態，但仍可享用健保等社會福利，引起不少中配不滿而提出檢舉；內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，連同健保，工作一併取消，移民署昨天送達通知書後正式生效。

錢麗今日稍早又在臉書發文，稱遭賴清德政府「政治迫害」，更稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，她並且稱會提訴願。

對此，內政部移民署指出， 錢女於依親居留期間之行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可。

移民署並指出，錢女在台停留期間，有關工作與健保事宜，由相關權責機關依規定辦理。若其後續在台另有違法情事，各該主管機關自當依法妥處。至於錢女得在台停留之期限，未來仍需視其個案狀況而定。

