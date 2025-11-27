移民署：29日起開放紐西蘭旅客自動通關

（中央社記者黃麗芸台北27日電）內政部移民署今天發布新聞稿說，內政部長劉世芳29日將宣布開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關，象徵台紐互惠友好新篇章展開，展現政府務實國際交流成果及國境管理服務新里程。

移民署表示，目前台灣主要國際機場港口共設121座自動通關系統供國內、外旅客使用，紐西蘭旅客只要持有晶片護照且效期6個月以上，滿12歲且身高120公分以上，就可免費註冊使用自動通關系統，入境台灣更便捷快速。

此外，移民署說，台灣自2025年10月1日起已全面改為線上填寫入境登記表，紐籍旅客到台灣前完成入境資料填報，搭配自動通關，抵達台灣第1步就能感受高效友善服務。

外交部10月13日表示，紐西蘭開放台灣晶片護照使用自動查驗通關系統（eGate），這是第8個提供台灣人eGate待遇國家。

移民署說，29日啟用典禮邀紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley）與移民署長林宏恩等共同按下啟用按鈕，見證台紐友好互惠重要時刻。

林宏恩表示，政府積極推動智慧邊境服務，以科技創新提升國門形象與旅客體驗，台紐互惠使用自動通關，代表雙邊人民未來往來將更便利緊密，促進觀光、商務及教育等多面向交流，移民署未來將持續拓展與更多國家互惠機制，讓外籍旅客感受「來台灣就像回家一樣便利。」（編輯：李明宗）1141127