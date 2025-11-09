移民船泰馬外海翻覆 至少1死、數十人下落不明

馬來西亞警方今天(9日)表示，一艘載有約90名無證移民的船隻在馬來西亞與泰國邊境外海翻覆，目前已知至少1名女性身亡，10人獲救。當局指出，目前搜救仍在進行中，預計有更多人罹難。

吉打州(Kedah)警察總長阿茲利(Adzli Abu Shah)告訴當地媒體，據信1艘載有90人的船隻在3天前傾覆，並補充說，另有2艘載有相近人數的船隻下落不明。

他補充說，救援行動仍在進行中，以搜尋倖存者。

馬來西亞海事當局表示，這起船隻翻覆事件據信發生在達魯島(Tarutao)附近。達魯島位於馬來西亞熱門渡假勝地蘭卡威島(Langkawi)北方。

吉打州海事局局長羅姆利(Romli Mustafa)表示，目前尋獲10名生還者，以及1具遺體。他還補充說，不排除會在海上發現更多罹難者。

上百萬來自亞洲貧困地區的移民選擇前往相對富裕的馬來西亞，其中許多人沒有合法身份，他們通常在建築業和農業工作。但這些由人口販運集團協助的偷渡活動往往十分危險，不時傳出船隻翻覆，移民魂斷海上的悲劇。

2021年12月是移民冒險渡海情況最嚴重的時期之一，當月有超過20人在馬來西亞近海發生的多起船難中喪生。