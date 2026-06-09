移除銀合歡復育林地 林試所改直接播種更省工

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）銀合歡是外來入侵種植物，長年威脅南台灣海岸生態，農業部林業試驗所以往移除後，採取載運樹苗至現地種植的方式復育林地，現在發現在現地直接播種更省工。

農業部今天發布新聞稿，外來入侵種銀合歡長年威脅南台灣海岸生態，移除銀合歡後，土地若未能即時復育造林，銀合歡很快就會捲土重來，林試所最新研究發現，除了栽植容器苗外，也可採用直接播種原生植物種子的方式，同樣有機會成功建立森林，成為海岸復育的另一項低碳省工新選擇。

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林試所指出，過去復育林地時，多採取載運樹苗至現地種植的傳統方式，不僅耗費人力，培育運輸成本也高，近年來，林試所團隊嘗試直接在林地播種的復育方式，讓種子直接在現地發芽生長，發現有助植物逐步適應海岸高溫、乾旱及強風等環境壓力，不僅提升苗木對海岸環境的適應能力，也是兼具省工與低碳的生態修復方式。

林試所團隊在恆春半島以當地原生樹種「紅柴」試驗，結果只要使用當季成熟的新鮮種子直接撒播，發芽與苗木存活的效果都非常好，另在當地強勁風浪與高鹽分環境下，同步解密欖仁與瓊崖海棠等重要原生樹種的播種關鍵技術，其中，種子較大的欖仁在直接播種後，表現尤為卓越。

林試所表示，更具指標性的是，經過1年半的現地生長，直接從種子長大的樹苗，不論是高度還是地徑粗細，都已逐步追上當初在溫室培育後再移植到林地的容器苗，兩者在體型上已沒有顯著差異。

研究結果顯示，直播造林在適當條件下確實具有高度可行性，未來在部分地區可望降低育苗、搬運及栽植的人力需求。

林試所表示，未來將紅柴與防風耐鹽原生樹種搭配組合，由耐風浪樹種站在前線，後方配置樹冠層樹種，能以種子直播方式，快速構築具層次感的複層林。

不過，林試所指出，海岸復育仍面臨環境惡劣、雜草競爭等多重挑戰，直播技術並非所有樹種皆適用。復育成功的關鍵，在於精準挑選適合樹種、掌握採種時機，並配合雨季進行現地操作，善用天然降雨作為灌溉動力，提升苗木存活率。（編輯：管中維）1150609