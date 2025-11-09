稀土之後再鬆綁！陸商務部：即日起暫緩軍民兩用材料出口禁令

路透報導，中國大陸商務部9日表示，即日起暫停對美「兩用物項」出口審批禁令，相關項目包括鎵（gallium）、鍺（germanium）、銻（antimony）及超硬材料（super-hard materials），為期至2026年11月27日。

根據商務部聲明，中國即日起暫停自2024年12月1日實施的「兩用物項出口管制條例」，除此之外並未提供更多細節。

「兩用物項」是指既有民事用途又有軍事用途、或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

廣告 廣告

中國國家主席習近平與美國總統川普上月30日在南韓結束會談後，在稀土管制與降低關稅方面達成暫緩1年共識。中國7日已宣布暫停10月9日實施的特定稀土材料與鋰電池材料出口管制。

【看原文連結】

更多udn報導

被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑1舉動掀議論

宇宙彌勒皇教主咒賴清德 身價破10億內幕

70歲翁每天聽音樂腦袋變靈光 醫曬研究數據

單親爸挖出被忽略的金礦 年營收近2億心法曝