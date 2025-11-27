稀土也要與中國脫鉤，美日歐澳急建「去中供應鏈」能成嗎？
不想全靠中國供應的稀土，美國急著自建產線、日本偷偷轉單東南亞、歐盟砸錢挖北極圈，只為擺脫這場「科技命脈被卡住脖子」的噩夢。一場看不見硝煙的資源戰，正在悄悄全面開打。
稀土，一組17個看似冷僻的化學元素，實則是現代高科技產業的命脈。從電動車馬達到戰鬥機雷達，再到智慧型手機震動馬達，無一不仰賴稀土材料。
從地緣政治的角度看，中國大陸不僅掌握全球六成以上的稀土開採量，更壟斷超過八成的精煉產能，不想被「卡脖子」的美國、歐盟、日本等，正試圖在大陸主導的稀土供應鏈之外，另起爐灶。
根據美國地質調查局（USGS）資料，2024年美國進口的稀土中高達77％來自大陸；日本經濟產業省數據亦指出，該國60％的稀土倚賴大陸供應；就連致力推動綠色轉型的歐盟，也有46％的稀土得靠大陸輸送，其次才是來自俄羅斯（29％）與馬來西亞（20％）。
全球多數國家對中國稀土的「上癮程度」，堪比早上沒喝咖啡就無法開工的上班族。此一高度集中現象，自然成為各國關心國家安全與產業韌性人士的隱憂。
五角大廈祭出《國防生產法》
為降低風險，美國率先行動。《路透》報導，2025年3月，中美貿易爭端升溫，大陸暫停了稀土向美國出口；四個月後，美國政府便宣布，與美國唯一的稀土礦企業MP Materials達成了一項數十億美元的協議，以提高稀土永久磁鐵的產量。
該項重大投資並援引了一項冷戰時期的立法：《國防生產法》（Defense Production Act），美國國防部將成為MP Materials的最大股東。受交易消息提振，MP Materials股價隨之飆升近50％。
與此同時，來自澳洲的萊納斯稀土公司（Lynas Rare Earths），計畫在德州建設重稀土分離廠，亦獲得五角大廈的支持。
研究報告《2025中國稀土產業市場洞察報告》分析，MP Materials和萊納斯美國項目，被視為美國數十年來最積極的關鍵礦產本土化政策，目標是在2027年前讓國防相關的稀土需求「自給自足」。只是，從挖礦到精煉，中間環節繁複又耗時，加上環保人士抗議，能不能如期完工？恐怕連五角大廈自己都在心裡默念：「希望不要延期……。」
歐盟、日本打造「去中」稀土防線
再來觀察日本，則採取「東南亞路線」分散風險。根據《日經亞洲》2025年10月31日報導，日本雙日株式會社自此開始進口澳洲生產的稀土元素：「這標誌著日本首次從中國大陸以外的來源，購買這種關鍵物資。」
除持續深化與澳洲的合作外，更積極拓展與越南、泰國的稀土貿易關係。日本政府預期，爭取至2025年將對中國稀土的倚賴度從60％降至50％以下，以降低風險。
歐盟則選擇立法先行。2023年通過的一部長達數百頁的《關鍵原材料法案》（CRMA），不僅為2030年設下開採、加工與回收的具體目標，更將稀土列為「戰略原料」。
另一方面，歐盟加速推動愛沙尼亞Silmet工廠升級與芬蘭Sokli礦場開發。只是，在北歐極寒氣候與嚴格環保規範下，這些項目能否如期量產，仍是未知數。
澳洲：從袋鼠國變「稀土後援王」
值得注意的是，澳洲正悄然成為西方稀土戰略的關鍵支點。
澳洲市調機構《DiscoveryAlert》指出，澳洲目前是世界第二大稀土生產國，約占全球產量的11％。得天獨厚的地理優勢、穩定的政治環境以及成熟的採礦技術，使澳洲企業成為國際供應多元化計畫的首選合作伙伴。
儘管澳洲的稀土儲量僅占全球的2.8％，但計畫新建的稀土廠卻占全球總計畫的一半以上。
澳洲政府近年來也透過貸款與補貼，大力支持萊納斯、Arafura Resources及Hastings Technology Metals等企業擴充精煉產能。澳洲官員曾半開玩笑表示：「我們或許沒有晶片，但我們有讓晶片運作的稀土。」
與其硬脫鉤，不如學會「慢慢放手」
正當各國忙著「去中國化」，現實卻頗為殘酷，因為即便各國挖得出稀土礦物，全球逾80％的稀土精煉產能仍集中於大陸，意味著就算美國在加州找到新礦脈、歐盟在芬蘭成功開採，假使缺乏後端分離與提純技術，最終仍可能需將原料送往大陸處理——如同買了新鮮雞蛋，卻發現全世界僅大陸這裡「有平底鍋能煎蛋」。
圍繞著稀土所展開的地緣競賽，表面上是資源爭奪，實則考驗各國在技術、環保與產業政策之間的平衡能力。短期內，完全「與中脫鉤」並不現實，但逐步降低單一倚賴，已成不可逆的趨勢。
在大國博弈日益白熱化的今日，稀土這一場看不見硝煙的戰爭，才剛剛進入中場。
