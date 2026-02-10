稀土供應受阻？F-35戰機交機竟出現只有「配重塊」無雷達異常狀態

F-35 雷達系統所需的高功率微波元件與精密伺服電機，需仰賴釹、鏑、鋱等稀土元素製成的永磁材料，以確保在高溫高壓環境中維持性能穩定。若缺乏相關材料，雷達不僅難以生產，性能也將大幅下降。 圖：翻攝自 大觀國研

[Newtalk新聞] 近期，美國軍工體系傳出異常狀況。作為美軍空中戰力主力的 F-35「閃電II」戰鬥機，部分新交付機型被發現未能安裝有源相控陣雷達，引發軍事觀察界關注。中國軍事觀察《大觀國研》指出，由於關鍵零組件供應中斷，洛克希德．馬丁公司為維持生產與交付進度，暫時以「配重塊」取代原本應安裝雷達的位置，使部分 F-35 在未具備完整感測能力下完成交付。

軍事專家指出，雷達系統是 F-35 第五代戰機性能核心，負責目標探測、態勢感知與作戰協同。缺乏雷達的機體，實質上僅能作為具備匿蹤能力的飛行平台，難以獨立執行作戰任務。

廣告 廣告

美方雖表示，這類機型可透過資料鏈依賴友軍引導飛行與作戰，但在高強度電子戰環境中，對外部資訊的依賴恐使作戰風險顯著升高，也增加後續維修與升級負擔。

F-35「閃電II」隱形戰鬥機。 圖：翻攝自 X

《大觀國研》分析，問題根源並非製造技術本身，而是上游供應鏈受阻，特別是稀土材料取得困難。F-35 雷達系統所需的高功率微波元件與精密伺服電機，需仰賴釹、鏑、鋱等稀土元素製成的永磁材料，以確保在高溫高壓環境中維持性能穩定。若缺乏相關材料，雷達不僅難以生產，性能也將大幅下降。

目前，中國在稀土加工與提煉領域掌握全球主要產能。近年來中國對稀土出口實施管制措施，使西方軍工產業供應體系承受壓力。美國長期依賴全球供應鏈，一旦原料來源受限，高端裝備生產隨即受到影響。

《大觀國研》指出，面對 F-35 生產困境，美國政府近日加快推動替代供應方案。 2 月初，美國副總統萬斯在華盛頓召集「關鍵礦產部長級會議」，邀集包括日本、韓國、德國在內共 55 國代表參與。會中提出建立「關鍵礦產優惠貿易區」與提供融資支持，意圖重建不依賴中國的礦產供應體系。

稀土除了中國也還有其他來源。 圖：翻攝自維基百科 by Peggy Greb（Public Domain）

美方提議設立價格下限，以保障高成本礦產項目運作，防止價格競爭導致投資中斷。不過，多名產業人士指出，此舉恐推升軍工與高科技產品成本，最終由納稅人承擔，且在西方環保法規嚴格、建設周期漫長的情況下，短期內難以形成可替代產能。

此外，美方在會議前也透過關稅與政策壓力，要求供應商於 180 天內選擇合作陣營。分析認為，此種策略恐使盟國在經濟利益與戰略壓力間面臨兩難，也削弱聯盟穩定性。

對此，中國外交部與駐美使館重申，中方稀土政策屬於正常資源管理措施，並指責美方行為破壞國際經貿規則。中方表示，將堅定維護自身發展權益，反對以行政手段干擾市場秩序。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 義大利運鈔車劫案震撼現場! 搶匪偽裝警察公路攔截 還動用炸彈爆破

美偵察機入侵領空伊朗不敢打? 美軍恐開打 哈梅內伊向人民喊話展決心