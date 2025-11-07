稀土和核電不能受制！川普見中亞5國領袖 拉鈾礦大國哈薩克抗衡中俄

2025年11月6日，美國財長貝森特（左起）、副總統范斯、總統川普、國務卿盧比歐在白宮與中亞5國領導人會晤。美聯社



美國總統川普6日晚間在白宮接待中亞5國領袖，志在這些國家的關鍵礦物、稀土和鈾；中亞發展最好的國家哈薩克也將加入川普主導的《亞伯拉罕協議》，可能在為與以色列關係正常化鋪路。中亞國家傳統上與俄羅斯、中國關係密切，不過鑒於國際局勢多變，各國也知道要分散風險。

綜合美聯社與路透社報導，哈薩克、烏茲別克、塔吉克、土庫曼、吉爾吉斯的領導人5日先與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，並於6日晚間與川普在白宮共進晚餐。美國2015年啟動「中亞5國+1」（C5+1），開始推動與這幾個前蘇聯成員國在經濟、能源和安全上的合作。

美中角力之際，川普的武器是關稅，中國則以稀土出口管制應對，在上週的川習會後雖然看似暫時緩和，但充其量只是延緩1年，美國仍須找到中國以外的稀土開採和加工供應鏈。目前中國佔全球7成稀土開採量、且控制9成左右的稀土加工。

中亞有豐富礦產，且生產全球近一半的鈾。哈薩克2024年的鈾產量佔全球近4成，烏茲別克的鈾產量也是全球排名前五，兩國鈾產量加起來就佔全球一半；鈾對美國核電相當重要，不僅因為核電是美國主要能源之一，更因為美國現在還有約2成左右的進口鈾是仰賴俄羅斯。

2025年11月6日，美國白宮東廳，哈薩克總統托卡葉夫托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）和其他中亞國家領導人與川普會面時發言。美聯社

中亞還有豐富的的銅、金、稀土和其他關鍵礦產，然而這些關鍵礦產的出口長期以來都是通往中國和俄羅斯。據貿易資料平台「經濟複雜性觀察組織」（Observatory of Economic Complexity），2023年，哈薩克對中國出口了價值約30.7億美元的關鍵礦產、對俄國約18億美元，而對美國出口的僅約5.44億美元。

據哈薩克新聞社，哈薩克已與美方簽署一份關於關鍵礦產的合作備忘錄，美方尚未證實此事，不過其他已公開的聲明顯示，一間美國公司已獲得政府融資支持，將在哈薩克開採鎢礦。另外，美國飛機製造商波音（Boeing）又拿到了新訂單，將出售最多37架飛機給哈薩克、烏茲別克和塔吉克。

除了商業合作，美方官員透露，哈薩克也將加入《亞伯拉罕協議》。這是川普在第一任期就推動的協議，旨在實現以色列與穆斯林國家之間的關係正常化；哈薩克也是穆斯林為多數的國家，不過相對世俗化，並且已於1992年和以色列建交，此次加入《亞伯拉罕協議》的象徵意義居多。

川普最希望加入《亞伯拉罕協議》的國家，實際上是沙烏地阿拉伯和印尼。這兩個穆斯林大國則認為，在確立巴勒斯坦建國方案之前，他們無法推動與以色列關係正常化的進度。

