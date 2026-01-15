稀土斷供衝擊供應鏈！高市抗議「經濟脅迫」 中方反擊：根源在日方言行

國際中心／程正邦報導

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

中日外交摩擦正式延燒至產業供應鏈。針對中國近期對日實施的稀土及關鍵材料出口管制，日本首相高市早苗公開表達強烈抗議，指責中方行徑為典型的「經濟脅迫」。然而，中國商務部於今（15）日強硬回擊，直指各項管制措施的根源在於高市早苗對「台灣有事」的錯誤言論，稱日方對此應「心知肚明」。

貿易戰火升級：稀土與半導體設備成制裁工具

這場經貿風暴始於本月 6 日，中國商務部無預警宣布對日本實施大規模的「兩用物項」出口管制，限制範圍精準打擊日本核心產業，涵蓋了半導體製造設備、先進材料以及對汽車產業至關重要的稀土資源。

高市早苗對此於 8 日發表嚴正聲明，強調無法接受中方將出口管制僅針對日本的作法，直言若國際間頻繁發生此類「經濟脅迫」，全球經貿秩序將面臨崩解。她也藉此重申，日本政府將加速推動供應鏈強化計畫，以降低對特定國家資源的依賴。

中國商務部發言人何詠前表示：「中方對日本採取有關措施，根源在於高市首相的錯誤言行，日方心知肚明。」（圖/翻攝自微博）

中方立場：劍指日本「再軍事化」企圖

中國商務部發言人何詠前在今日的例行記者會上，對高市的抗議展現強硬姿態。何詠前表示，中方依法依規禁止對日本軍事相關用戶出口關鍵物項，其核心目的是為了制止日本的「再軍事化」以及任何擁核企圖。

「中方對日本採取相關措施，根源在於高市首相的錯誤言行。」何詠前指出，出口管制是國際通行做法，中方是為了履行防擴散義務。她反指日方將正當管制編造為「經濟脅迫」是顛倒黑白，更痛批日方行徑令人憂心軍國主義復活，要求日方應深刻反省，切勿在錯誤道路上越走越遠。

台灣有事即日本有事：言論爭議引發連鎖反應

市場分析認為，這起制裁案與高市早苗多次公開強調「台灣有事即日本有事」的對台政策密不可分。北京當局顯然試圖透過精準打擊日本半導體與汽車供應鏈，對高市政府施加政治壓力。

目前，日本經產省正與產業界緊急協商應對方案，評估稀土斷供對豐田、索尼等大型企業的長期影響。

