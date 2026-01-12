稀土界「上證指數」誕生！陸打造價格風向標 掌握全球定價話語權

大陸包頭稀土產品交易所（簡稱「稀交所」）近日宣布，稀土價格指數正式在官方網站、微信公眾號、新華財經網、新華財經金融終端及新華財經APP等平台同步上線。該指數涵蓋鑭、鈰、鐠、釹等稀土市場主流產品，旨在全面、動態反映大陸稀土產品整體價格走勢和細分品種的行情變化。

大陸稀交所價格指數。（圖／翻攝《極目新聞》）

綜合大陸媒體報導，稀交所表示，該指數應用平台自身交易數據及廣泛採集的真實、合規貿易數據，結合科研院校嚴謹的指數模型編制而成，為稀土產業提供更及時、準確、透明的價格參考。稀交所稱，該指數於2025年12月5日在2025企業家博鰲論壇上發布以來，為建立體系健全、機制完善和功能有效的稀土價格信息提供有力工具，一經發布得到稀土行業廣泛關注。

廣告 廣告

據官網介紹，稀交所由北方稀土、中國稀土、中國稀有稀土、中稀發展、國儲中心、中色股份、廈門鎢業、中稀涼山、甘肅稀土、高新控股、中鋼貿易、中核投資、新華指數等13家中央及地方大型稀土骨幹企業、相關機構共同出資組建。目前，稀交所「每日成交價格、週頻稀土價格指數、月頻稀土價格預期指數」綜合價格體系日漸完善。

大陸稀土價格指數正式上線。 （示意圖／翻攝《央視新聞》）

最新行情顯示，1月9日氧化鐠釹均價每噸62.49萬元人民幣（約283萬元新台幣），金屬鐠釹76.07萬元人民幣（約344萬元新台幣），較2026年首個交易日小幅上漲。當日盤後，北方稀土與包鋼股份雙雙發布公告稱，擬將2026年第一季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅26834元人民幣（約12萬元新台幣）每噸（乾量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減536.68元人民幣（約2432元新台幣）每噸，較上季上調2.4%。

大陸稀土價格指數正式上線。 （示意圖／翻攝《新華社》）

此前，北方稀土將2025年第四季度稀土精礦交易價格調整為不含稅26205元人民幣（約11.8萬元新台幣）每噸，環比上漲37%。自2024年第三季起，該價格已連續6次調高。中國稀土產業協會數據顯示，2025年輕稀土價格顯著上漲，氧化釹均價每噸50.87萬元人民幣（約230萬元新台幣），年增27.4%，金屬釹62.58萬元人民幣（約283萬元新台幣），年增27%。重稀土方面，99.99%氧化鋱均價673.87萬元人民幣（約3000萬元新台幣）一噸，年增率17.2%，金屬鋱每噸835.91萬元人民幣（約3800萬元新台幣），年增16.5%。

稀交所表示，下一步將持續優化指數內容，豐富指數體系，拓展指數平台發布，加強推廣指數應用，致力於打造大陸稀土產品流通領域不可或缺的價格「晴雨表」和「風向標」，為服務高質量建設大陸最大的稀土新材料基地和全球領先的稀土應用基地、保障產業鏈供應鏈安全、構建稀土產業大陸統一大市場貢獻數智力量。

延伸閱讀

才對軍民兩用物項出手！陸官媒再放話：擬收緊對日出口中重稀土

美突襲委內瑞牽動另個「關鍵戰場」 翁履中：台灣該看懂誰會被放棄

出口管制比照稀土！陸白銀升為「戰略資源」 引馬斯克批評