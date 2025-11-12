「稀土間諜戰」! 印企偷偷轉賣稀土給美國雷神 遭中國追蹤晶片揭露制裁
[Newtalk新聞] 中國自上個月以來，加大力度管控稀土出口，這一舉措將威脅到諸如引擎、雷達、燃料電池等一系列軍用、民用工業產品的製造，故經常被視為與外國談判的重大籌碼。近期有傳言指出，印度一間公司透過轉手方式，出售中國產稀土給美國軍工企業。
《沉浮欧罗巴》在騰訊網上稱，印度吠檀多有限公司（Vedanta Limited）以民用電動汽車的名義，自中國進口 120 噸高純度稀土，轉手加價 30% 出售予美國雷神公司（Raytheon Company），有可能被用作導彈制導系統。該文章表示，中國透過稀土溯源系統得知此事，並收緊了針對印度的出口限制。
印度實際上同樣坐擁豐富的稀土礦藏，但與許多地區類似，缺乏提煉高純度稀土的產能，致使目前全球 92% 的高純度稀土仍仰賴中國供應。為應對中國的「稀土牌」以美國為主的西方國家除了反擊與妥協外，也在嘗試開拓新的產業鏈，如上個月川普訪日談的美日澳「稀土聯盟」便是一例。
《沉浮欧罗巴》表示，中國為了最大化限制稀土出口的戰略價值，設計了一套「雙重保險」。從礦場開採後，便會對每批礦物標記上內含奈米級晶片的電子標籤，透過物聯網技術追蹤流向，以及捕捉細微的重量更動。這次便是透過區塊鏈紀錄的資金流，才鎖定最終收貨的雷神倉庫。
美國近期也與印度和哈薩克、烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯、土庫曼斯坦等中亞國家接觸，試圖建立礦產供應鏈。
