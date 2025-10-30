稀土限制延期、關稅警報解除！川習會前，美中達成貿易協議框架

在台灣時間31日的「川習會」前夕，美中貿易談判傳出重大突破。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於馬來西亞東協峰會場邊證實，雙方已為兩國領導人達成一項「實質性框架」協議，以避免美國對中國商品加徵 100% 關稅，並換取中方承諾延遲收緊稀土出口管制一年。這項協議被視為緩解全球貿易緊張的關鍵一步，但專家仍警告，這場貿易戰背後的權力博弈，正進入一個更複雜的、「截然不同」的階段。

美國與中國在台灣時間31日的川習會前，已就一項潛在的貿易協議框架達成共識，可能避免雙方貿易戰的進一步升級。

廣告 廣告

《BBC》報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）證實，這項框架協議，包括TikTok在美業務的「最終協議」，以及中國將延遲收緊稀土礦物出口管制。他還表示，川普揚言對中國商品加徵100%關稅的說法，預期不會實施，中國則將恢復對美國大豆的大量採購。

美中同意協議框架，稀土限制將延期

貝森特是在馬來西亞的東南亞國家聯盟（ASEAN）峰會期間，與中國高級貿易官員會面後做出此番表示。他指出，兩國已「為兩位領導人達成一個實質性框架」，並補充說：「關稅將被避免。」

中方在一份聲明中也證實，雙方談判團隊「就解決各自關切的安排達成基本共識」，並同意「進一步敲定具體細節」。

自川普重返白宮以來，他對多國商品實施或威脅實施全面關稅，目的就是為了提振美國製造業和就業，儘管如此，他對中國的關稅威脅最為嚴厲。先前，川普曾威脅，從11月起，對中國商品加徵100%額外關稅，以回應中國收緊對稀土出口的限制。稀土對太陽能板、智慧手機等電子產品的生產至關重要，全球約90% 的稀土，由中國加工。

對此，貝森特表示，中國將「延遲一年，同時重新審視」稀土出口限制。

大豆採購與TikTok交易接近完成

在農業領域，中國是全球最大的大豆買家。隨著貿易戰升溫，中國曾停止所有訂單，對美國農民造成衝擊。

貝森特暗示，這項抵制可能即將結束，但拒絕透露細節。他強調：「我認為，我們已經解決農民的需求。我相信，當與中國的協議公布時，我們的大豆農民，將對本季和未來幾年的情況感到非常滿意。」

此外，貝森特還提到，雙方已就社群平台TikTok的美國業務達成協議，只需川普和習近平在31日「完成這項交易」。美國出於國家安全考量，一直試圖將這款應用程式的美國業務，與其中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離。

中國首席貿易談判代表、副總理何立峰也表示，雙方已就「解決各自關切的安排」達成「基本共識」。根據中國商務部的聲明，雙方同意「進一步敲定具體細節」，並「著手國內審核程序」。

白宮上個月宣布，美國公司將控制TikTok的演算法，美國人並將在該應用程式的美國業務中，持有7個董事會席位中的6個。川普在成功贏得2024年總統競選後，也開始利用這個廣受年輕美國人歡迎的平台來提升支持度。

美中貿易協議框架，包括TikTok在美業務的「最終協議」。Unsplash by Solen Feyissa

美中貿易戰進入「截然不同」的階段

大西洋理事會中國議題專家羅伯茲（Dexter Tiff Roberts）向《半島電視台》指出，中國近期擴大稀土限制，是北京在會面前發起的「權力博弈」，顯示其認為談判籌碼已轉向自己一方。

而明德大學蒙特雷國際研究學院教授魏亮指出，川普有「TACO」（Trump Always Chickens Out）的紀錄，其對股市的敏感性使他傾向於做出讓步，這讓中國能更堅定地捍衛自身利益。

亞洲太平洋基金會的納吉布拉（Vina Nadjibulla）則警告，中國已進入一個「截然不同」的貿易戰階段，並在為與美國「脫鉤」做準備，對全球供應鏈構成長期警示。儘管雙方在避免關稅升級上邁出重要一步，但這場貿易衝突，已演變成一場更深層次的戰略較量。

儘管美中雙方目前已達成共識，成功在「川習會」前避免一場全面的關稅災難，為全球金融市場帶來暫時的穩定和樂觀情緒，但這份框架協議的最終細節，仍待兩位領導人拍板。

專家分析師們指出，中方利用稀土等關鍵籌碼成功施壓，顯示其在貿易戰中的決心，以及不斷增強的談判力量。在川普急於達成「大交易」，以鞏固政治聲譽的背景下，還有中國開始為與美國「脫鉤」做長期準備的趨勢下，這份協議或許只是這場曠日費時、更具戰略性質的貿易衝突中一個暫時性休戰點。